No House Advantage choisit les Clippers contre les éliminatoires des Suns ⋆ 10z viral

Il y a une liste de fantasy NBA intéressante dimanche, avec à la fois un match 1 et un match 7. Deux de ces équipes se sont affrontées au cours des six derniers matchs, tandis que l’autre affrontement comprend deux équipes à quatre victoires de la finale de la NBA. Avoir deux situations très différentes peut rendre difficile la création de files d’attente DFS. Donc, si vous cherchez une façon différente de jouer à NBA DFS pendant les séries éliminatoires, No House Advantage peut vous intéresser avec sa configuration de choix d’accessoires DFS. Passons en revue trois des meilleurs accessoires DFS des Playoffs NBA pour Clippers vs. Suns Game 2 sur No House Advantage aujourd’hui!

Accessoires pour de l’argent

Obtenez un bonus de dépôt jusqu’à 20 $

Utiliser le code promotionnel Awesemo

Aucun avantage de maison NBA Fantasy | Clippers vs Suns Playoffs

Chez No House Advantage, les joueurs choisissent divers accessoires de jeu, au lieu de construire des files d’attente sous un plafond salarial. Cela signifie que vous pouvez jouer les accessoires des joueurs en qui vous avez le plus confiance et ignorer les joueurs qui vous rendent difficile.

Aides de Devin Booker : Plus de 6,5

Nous savons Devin Booker peut éteindre les lumières. Cependant, nous continuons de le voir exiger le ballon avec Chris Paul dehors, comme il l’est ce soir. Lors du dernier match, Booker avait un taux d’utilisation de 37,2%, ce qui n’est pas inhabituel lorsque Paul est absent. La défense est très au courant du score de Booker, donc ils lui accordent une attention particulière, et il fait généralement le bon jeu en trouvant des coéquipiers ouverts. Cela lui a valu 11 passes décisives. Il devrait en être de même aujourd’hui.

NHA NBA Fantasy Picks: Booker plus de 6,5 passes décisives

Paul George Made 3: Plus de 2,5

Avec Kawhi Léonard dehors, plus de pression offensive est exercée sur Paul Georges. Son équipe a besoin de lui pour marquer, donc les simples tentatives de tir devraient conduire à ce sur-coup. Dans le match 1, George a tenté 15 tirs énormes du centre-ville. Il a fini par se convertir sur sept d’entre eux. Si George continue d’avoir au moins 10 tentatives de tir à 3 points, je me sens bien avec cet accessoire. Il a également réussi au moins trois tirs à 3 points lors de quatre de ses cinq derniers matchs.

NHA NBA Fantasy Picks: George Over 2.5 Made 3’s

Points Marcus Morris : Moins de 15,5

L’entraîneur des Clippers Tyronn Lue a laissé entendre qu’ils avaient économisé DeMarcus Cousins pour cette série, pour une raison quelconque. Ils pensent qu’il rivalise bien avec les Suns, et il l’a prouvé dans le premier match. Malheureusement pour Marcus Morris, cela l’a conduit à ne jouer que 21 minutes. Ce fut son plus petit nombre de minutes depuis les séries éliminatoires. Morris a également marqué à un chiffre dans cinq de ses sept derniers matchs, y compris des matchs consécutifs. En supposant que Cousins ​​joue encore un peu ce soir, il sera difficile pour Morris de marquer 16 points.

NHA NBA Fantasy Picks: Morris moins de 15,5 points

Recevez toutes les dernières nouvelles et les meilleurs choix NBA pour vos formations de basket-ball Fantasy DraftKings et FanDuel en vous connectant à notre Awesemo en direct avant le verrouillage spectacle aujourd’hui à 19 h 45 HE.

se

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NBA DFS ? Nous avons beaucoup d’articles quotidiens sur le basket-ball fantastique, des données, des feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil Awesemo NBA DFS.