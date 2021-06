No House Advantage Prédictions pour les Playoffs NBA ⋆ .

Nous avons une liste de fantasy NBA intéressante dimanche, avec à la fois un match 1 et un match 7. Deux de ces équipes se sont affrontées au cours des six derniers matchs, tandis que l’autre affrontement comprend deux équipes à quatre victoires de la finale de la NBA. Avoir deux situations très différentes peut rendre difficile la création de files d’attente DFS. Donc, si vous cherchez une façon différente de jouer à NBA DFS pendant les éliminatoires, No House Advantage peut vous intéresser.

Chez No House Advantage, les joueurs choisissent divers accessoires de jeu, au lieu de construire des files d’attente sous un plafond salarial. Cela signifie que vous pouvez jouer les accessoires des joueurs en qui vous avez le plus confiance et ignorer les joueurs qui vous rendent difficile.

Passons en revue trois des meilleurs accessoires DFS des Playoffs NBA sur No House Advantage aujourd’hui!

Aucun avantage de maison NBA Fantasy | Playoffs, 20 juin

Points Joel Embiid : Plus de 28,5

La séparation maison/route pour Joël Embiid cette série a été étonnante. Lors de ses trois matchs à domicile, il a récolté en moyenne 38,7 points. Les trois matchs à Atlanta ont été plus difficiles, avec une moyenne de seulement 22 points. Jouant à Philadelphie avec un voyage pour la finale de la Conférence Est en jeu, cherchez Embiid pour ressembler à un MVP et marquez encore une fois une rafale de points. Arriver à la ligne des lancers francs sera la clé pour y parvenir.

NHA NBA Fantasy Picks: Embiid plus de 28,5 points

Points Deandre Ayton : Plus de 12,5

Lors du premier tour, Deandre Ayton prouvé qu’il pouvait être un joueur 20-10 avec facilité. Le deuxième tour a apporté un affrontement difficile contre Nikola Jokic, le MVP de la ligue. Ainsi, face aux Clippers en finale de la Conférence Ouest, on devrait voir Ayton capable de s’affirmer à nouveau un peu plus. Les Clippers n’ont pas les corps pour l’arrêter systématiquement, alors attendez-vous à ce qu’il pousse encore une fois vers 20 points.

NHA NBA Fantasy Picks: Ayton plus de 12,5 points

Aides de Cameron Payne : Plus de 2,5

Avec Chris Paul hors de l’alignement des Suns aujourd’hui, Cameron Payne sera propulsé dans un rôle important. On l’a vu gagner plus de minutes lors du premier tour des Playoffs NBA, remporter le CP3 s’est blessé à l’épaule. Dans cette série, Payne a vu plus de 25 minutes trois fois. Il a totalisé quatre passes décisives ou plus dans chaque match. Pendant que Devin Booker dominera le ballon, Payne sera trop souvent au sol pour qu’il ne réussisse pas au moins trois passes décisives.

NHA NBA Fantasy Picks: Payne plus de 2,5 passes décisives

