No lo habrás visto más barato, reloj TicWatch a su precio mínimo

Los smartwatches o relojes inteligentes se han convertido desde hace tiempo en uno de los accesorios más utilizados junto a nuestros teléfonos móviles. Ahora bien, cada vez son más los que buscan un reloj con diseño moderno, con aspecto de reloj convencional pero que a su vez cuente con el mayor número de funciones inteligentes. En este caso, no hay duda que una de las mejores alternativas es el reloj TicWatch E3, un completísimo smartwatch que podemos conseguir ahora en oferta a muy buen precio.

Une vue simple, este modelo destaca por su diseño convencional pero una experiencia premium. Un reloj con pantalla redonda de 1,3 pulgadas protegida con un vidrio curvo de 2.5D y alojada en una caja con marco de policarbonato de primera calidad que además hace que su diseño sea duradero y muy ligero. Un reloj, este TicWatch E3, que además podemos personalizar fácilmente para convertirlo en el accesorio ideal para cada momento gracias a la posibilidad que ofrece de personalizar la esfera del reloj y que cuenta con correas intercambiables.

Con Wear OS, GPS y control de la salud

En lo que a funcionalidad se refiere, lo primero que hay que destacar de este reloj TicWatch es que es un modelo que cuenta con sistema operativo Porter OS de Google, lo que permite tener acceso a un montón de aplicaciones y servicios del gigante buscador desde el propio reloj. Par exemple, es posible realizar pagos gracias a su tecnología NFC y el servicio Google Pay, aunque también permite usar el asistente de Google, la app de Google Maps, etc.

En su interior cuenta con un procesador de gran rendimiento, el chip Porter 4100 de Qualcomm, accompagné de 1 Go de mémoire RAM y 8 GB de espacio para el almacenamiento interno. Como no podía ser de otra manera, este reloj TicWatch tiene GPS intégré y ofrece más de 20 modos de entrenamiento que nos permiten realizar un seguimiento muy completo de nuestra actividad física y estado de forma. También dispone de una monitorización completa de la salud, pudiendo controlar el ritmo cardíaco, nivel de saturación de oxígeno en sangre, calidad del sueño, nivel de estrés, etc.

Una de las características más destacadas de este reloj TicWatch es que su pantalla dispone de dos modos, uno esencial y otro de ahorro de energía. El primero se activa automática cuando el porcentaje de batería es inférieur al 5%, aunque podemos configurar de manera manual el modo en cualquier momento.

Tampoco podemos olvidar que se trata de un modelo que ofrece resistencia al agua con certifié IP58, por lo que es un reloj inteligente con el que podemos ir a nadar a la piscina sin ningún problema.

Descuentazo para el reloj TicWatch E3

El precio oficial para el TicWatch E3 es de 199,99 euros, pero ahora podemos conseguirlo de oferta en Amazon con un descuento de 30 euros. Esto quiere decir que solo tendremos que pagar por este modelo un precio final de 169,99€. Los gastos de envío son gratis y ofrece un plazo de entrega de tan solo un día para usuarios Prime y de tres días para el resto de usuarios.

Si lo prefieres, Amazon también ofrece la posibilidad de pagar este reloj TicWatch E3 en cuatro cuotas de 42,50 euros durante un plazo máximo de 90 días sin ningún tipo de interés.