No lo pienses más! Bicicleta eléctrica con un descuento brutal

A la hora de decidirnos por un modelo u otro, la verdad es que la gran mayoría que busca una bicicleta eléctrica para un uso urbano quiere un modelo que sea plegable. De esta manera, podrán guardarla o colocarla en cualquier rincón sin que esto no sea un auténtico estorbo. Tanto es así, que ya son muchos los que la llevan a la oficina y la tienen en cualquier rincón cargando hasta que terminan de trabajar.

Bicicleta eléctrica a precio de escándalo

Dans ce cas, la Nilox eBike X2 Plus est un modèle parfait. Además de sus reducidas dimensions, es un modelo plegable que ocupa muy poco una vez plegada y que se recarga por completeo con solo tenerla poco más de 2 horas cargando. Está equipada con un motor de 250 W que permite alcanzar en modo asistido una velocidad máxima de à 25 km/h y que ofrece una autonomía de à 25 km con una sola carga.

Está equipada con unas ruedas de 16 pulgadas y un sistema de plegado muy sencillo que hace que podamos doblarla en tan solo unos segundos. De esta forma, podremos guardarla en cualquier sitio fácilmente, incluso llevarla en el metro, autobús o el maletero del coche con total comodidad.

El sistema de ayuda al pedaleo lo podemos controlar desde el propio manillar, cuenta con asiento y manillar ajustable en altura, pata de cabra, guardabarros y sistema de Frenos v-brake. El modelo está available in talla única, válida para el uso tanto de adolescents como adultos y en color negro.

Vélo électrique Nilox eBike X2 Plus en ofertón

El precio recomendado para su venta es de 699 euros, pero ahora es possible conseguirla en Amazon con un 30% de descuento. Esto significa que podemos ahorrar plus de 200 euros dans le commerce de l’esta bicicleta Nilox eBike X2 Plus. Un precio realmente ajustado que se aproxima más al de un patinete que al de una bicicleta y que nos ofrece una mayor comodidad en todos nuestros desplazamientos. El precio final en oferta es de tan solo 492,06 euros.

Además, este modelo cuenta con entrega gratis para usuarios Amazon Prime y un plazo de entrega de unos cuatro días hábiles. En el caso de no ser usuario Prime de Amazon, el plazo de entrega es el mismo, pero en este caso tendremos que pagar 4,99 euros por los gastos de envío a nuestra casa.