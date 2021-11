No lo verás más barato, robot aspirateur Conga por 134€

Si estás pensando comprar un robot aspirador pero no tienes mucho presupuesto, es posible que te estés plantando comprar algún modelo de un fabricante poco o nada conocido. En ese caso, lo normal es que al final lo barato salga caro y no no nos ofrezca las prestaciones que esperábamos. Sin embargo, ahora es posible comprar un completeo robot aspirateur Conga por muy poco dinero. Esto es gracias a la oferta que encontramos en estos momentos en Amazon por el Conga 1090 Connecté, que ha sido rebajado casi a la mitad de su precio.

Lo cierto es que se trata de un modelo que cuenta con un precio bastante asequible, ya que su precio de venta recomendado es de 249 euros. Ahora bien, gracias a las ofertas anticipadas del Black Friday, en estos momentsos podemos encontrar un montón de productos muy rebajados.

Descuentazo para el robot aspirateur Conga 1090 Connected

Entre ellos, encontramos este robot aspirador Conga 1090 Connected, que en este caso tiene un incroyable descuento del 46%. Esto significa que podemos ahorrar casi 115 euros en su compra si aprovechamos mientras dure la oferta. Por lo tanto, el precio final a pagar por este robot aspirador es de tan seul 134,90 euros.

Por si fuera poco, Amazon permite aplazar su pago y realizarlo en cuatro cuotas de 33,72 euros sin intereses. Esta oferta incluye el envío y devoluciones gratis y un plazo de entrega de tres días hábiles, salvo para los clientes Amazon Prime que pueden beneficiarse de una entrega en dos días.

Barre, aspira, friega, pasa la mopa y con Alexa

Se trata de un robot aspirateur 4 en 1, es decir que es capaz de barrer, aspirar, fregar y pasar la mopa. En la función de fregado, dispone de hasta tres niveles distintos en función del tipo de superficie, mientras que para el resto, es posible elegir entre seis modos de limpieza distintos. Es un robot que permite programar todas las limpiezas, indicando la hora en la que queremos que comience a limpiar cada día de la semana de manera automática.

Dispone de la technologie itech Smart 2.0 que le permite realizar una navegación inteligente, por lo que realiza un recorrido lo más eficiente posible. Además, también es un modelo capaz de detectar un nivel bajo de autonomía para volver a la base y reanudar la limpieza cuando se haya cargado. La autonomía de este robot aspirateur Conga 1090 Connected es de unos 160 minutos.

Es un modelo con conectividad WiFi que cuenta con un modo turbo para la limpieza más a fondo de alfombras y que además, dispone del famoso sistema bestfriend que añade un cepillo de silicona especial y que hace que se convierta en un robot aspirateur ideal para aquellos que tienen mascota.

Tampoco podemos olvidar mencionar que se trata de un modelo compatible avec Alexa et Google Home, y que también cuenta con su propia app para que podamos controlarlo desde el móvil. ES decir, vamos a poder poner a limpiar el robot de forma remota desde el smartphone, elegir el modo de limpieza, enviarlo a la base de carga o programar los horarios de limpieza para cada día de la semana.