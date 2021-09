No Man Sky de Hello Games atteint des critiques Steam “plutôt positives”

Image : Kotaku / Hello Games

Cela n’a pas été une période facile pour No Man’s Sky. Après ce qui ne peut être décrit que comme des niveaux de battage irréalistes avant la sortie du développeur Hello Games, Sean Murray, la réalité s’est effondrée lors de sa sortie en août 2016. Inévitablement, elle a été bombardée de critiques sur Steam, et cet héritage la hante depuis. Aujourd’hui, environ cinq ans et 19 milliards de mises à jour gratuites plus tard, No Man’s Sky a enfin trouvé l’amour de Steam avec une note « Mostly Positive ».

Les avis des utilisateurs de Steam ont une grande importance sur la page de magasin de n’importe quel jeu PC. Plutôt que quelque chose d’aussi simple qu’un ensemble d’étoiles, la boutique électronique de Valve montre dans le texte le ton moyen de la façon dont il est reçu, de “très négatif” à “extrêmement positif”. Mais plus important encore, il change la couleur de ce texte en fonction de la réception. Passez à « Mostly Positive » (ce qui signifie que 70 % ou plus des critiques sont favorables), et ce texte devient vert. “Mixte” est un jaune terne. Et tout ce qui se trouve en dessous devient une sorte d’orange en colère.

Essayez comme vous pouvez, en tant qu’utilisateur régulier de Steam, que la sémiotique de ce système s’intègre dans votre système. Il est difficile de ne pas porter un jugement immédiat sur un jeu avant même d’avoir lu sa description, juste à cause de ce texte orange. (Curieusement, je pense que c’est à cause de moi que Valve a cessé d’afficher ces couleurs pour les jeux avec très peu de critiques, car avant une seule critique négative verrait un jeu marqué des mots orange mortels.) Obtenir de l’orange sur votre page de magasin est mauvais , mauvaises nouvelles.

Félicitations donc à Hello Games, dont l’épopée spatiale a habité le tourment de la mandarine pendant très longtemps après sa sortie colossale et controversée. Fini l’orange, même le citron en sourdine, mais maintenant ils se retrouvent entièrement, et de manière appropriée, vert citron. (Merci à Dave Oshry de New Blood qui a repéré l’occasion mémorable.)

Et avec cela, je leur accorde la permission de commencer à facturer de l’argent pour leur nouveau contenu. Cinq ans—cinq ans—ils cherchent désespérément l’absolution avec 17 mises à jour gratuites étonnantes qui ont radicalement changé la donne. La semaine dernière, ils ont ajouté des colonies peuplées, ajoutant encore un autre genre à ce qui n’était autrefois qu’une simulation d’exploration spatiale. Ils l’ont fait. Ils ont, contre toute attente, créé un jeu qui dépasse les attentes créées par un battage médiatique profondément malavisé il y a une demi-décennie.

