« No Mandate Monday » arrive peut-être dans une école près de chez vous.

Certains étudiants et enseignants d’un lycée californien ont participé lundi à une manifestation vaguement organisée appelée « No Mandate Monday » qui vise à réprimander Sacramento pour ses diktats en classe COVID-19 et à défendre une personne âgée retirée du campus la semaine dernière pour avoir refusé de porter un masque.

Une vidéo a émergé de l’intérieur du lycée Ponderosa qui montrait des étudiants sans masque participant à la manifestation qui avaient été placés dans une « salle de non-conformité », selon un parent.

Michael Wilkes, 38 ans, enseignant au lycée du comté d’El Dorado, a déclaré à Fox News qu’il avait été mis en congé administratif payé après avoir passé la journée à enseigner des cours sans masque. Il a déclaré que le district menait une enquête et qu’il perdrait probablement son emploi après cinq ans.

CLIQUEZ POUR LES DERNIÈRES SUR LE CORONAVIRUS

« J’ai l’esprit tranquille en sachant que je vis fidèlement à mon cœur », a-t-il déclaré.

Wilkes, père de trois jeunes enfants, a déclaré avoir reçu une vague de soutien de la part de familles du district qui conviennent que ces mandats transmis par Sacramento font plus de mal que de bien en ce qui concerne la santé et l’environnement d’apprentissage des enfants.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom s’entretient avec des élèves de 7e année de la James Denman Middle School le 1er octobre 2021 à San Francisco, en Californie. Gouverneur de Californie (Photo de Justin Sullivan/.) (.)

La Californie a une exigence de masque à l’échelle de l’État qui affecte environ 6,7 millions d’étudiants. Les plus grands syndicats d’enseignants de l’État soutiennent le mandat, tout comme la California Association of School Boards.

Le gouverneur Gavin Newsom, démocrate de l’État, a déclaré que les étudiants devront être vaccinés pour assister aux cours en personne une fois que les États-Unis auront entièrement vérifié les vaccins pour les groupes d’âge particuliers. Son bureau n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Fox News.

Wilkes a déclaré qu’il avait l’intention de défendre les libertés individuelles et d’encourager le débat pendant ses cours. Il a déclaré que les parents étaient de plus en plus fatigués de ces mandats et a cité la manifestation de la semaine dernière à Sacramento comme preuve. La manifestation comprenait des parents qui se sont déchaînés contre le mandat du vaccin Newsom.

POSTE VIRALE

La vidéo des étudiants protestataires est apparue lundi sur le compte Twitter de Let Them Breathe.

« ÇA SE PASSE MAINTENANT », peut-on lire dans le message. « 46 ÉLÈVES ONT CHOISI DE DÉMASQUER avec le soutien de certains enseignants, mais sont gardés dans deux pièces séparées par l’administrateur du lycée Ponderosa avec un enseignement dans le comté d’El Dorado en Californie. Ils nous ont envoyé cette vidéo et nous ont demandé de partager cette situation en développement. »

Reopen California Schools, un groupe de bénévoles, a annoncé que les « Lundis sans masque » avaient été formés en signe de protestation après qu’un élève « qui ne pouvait pas en porter un ait été discipliné en raison du mandat de masque scolaire indéfini de notre État ».

Wilkes a déclaré que le senior du lycée, qu’il a décrit comme un « ange droit », a décidé d’enlever le couvre-visage et de tenter d’entrer dans les salles de classe la semaine dernière. Elle a finalement été retirée du campus, a-t-il déclaré.

Il n’était pas immédiatement clair combien d’élèves et d’enseignants de l’école ont participé à la manifestation. Le directeur du lycée Ponderosa et le district scolaire n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail après les heures de bureau de Fox News.

Lakita Strong, au centre, tient une pancarte protestant contre les vaccinations obligatoires contre le COVID-19 pour les écoliers avec ses fils Jordan, à gauche, et Jayden, à droite, au Capitole de l’État à Sacramento, en Californie, le lundi 18 octobre 2021. (Hector Amezcua/ L’abeille de Sacramento via AP) (Hector Amezcua / L’abeille de Sacramento via AP)

Jonathan Zachreson, le fondateur de Reopen California Schools, a déclaré qu’il avait commencé à faire pression pour ramener les élèves dans la salle de classe lorsque les écoles de l’État ont fermé pour la première fois les cours en personne en 2020. Il a déclaré que bien que l’État ait rouvert les écoles, ces mandats se poursuivent. faire des ravages chez les enfants.

« Tant de choses ont été enlevées aux enfants au cours des 18 derniers mois », a-t-il déclaré. « Nous devons leur redonner un peu de normalité. »

Au cœur de la protestation se trouvent les mandats de masque et de vaccin.

L’argument des parents opposés aux vaccins pour les enfants est que les effets secondaires à long terme de ces injections sont encore inconnus. Ils disent également que ces mandats portent atteinte à leurs libertés.

Les opposants à ces appels à manifester considèrent ceux qui refusent de porter des masques comme imprudents et prêts à mettre en danger la santé publique pour faire une déclaration politique.

Les régulateurs fédéraux de la santé ont déclaré vendredi que des doses de vaccin de Pfizer pour enfants semblent très efficaces pour prévenir les infections symptomatiques chez les enfants des écoles élémentaires et n’ont causé aucun problème de sécurité inattendu.

La Food and Drug Administration a publié son analyse des données de Pfizer avant une réunion publique cette semaine pour débattre si les vaccins sont prêts pour les quelque 28 millions d’enfants du pays âgés de cinq à 11 ans. L’agence demandera à un panel d’experts extérieurs en vaccins de voter sur cette question.

Les scientifiques de la FDA ont conclu que dans presque tous les scénarios, les avantages du vaccin pour prévenir les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 l’emporteraient sur les effets secondaires potentiels graves chez les enfants. Mais les critiques de l’agence n’ont pas demandé l’autorisation du tir de Pfizer. Les responsables de la santé ont également insisté sur le fait que les masques – portés correctement – ​​se sont avérés efficaces pour limiter la propagation de la maladie dans les environnements intérieurs.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Wilkes a déclaré qu’il bénéficiait également du soutien d’autres enseignants qui, autrement, s’exprimeraient mais craignent de perdre leur emploi. Mais il a dit qu’il continuerait à tenir bon.

« C’est devenu plus gros que les masques, plus gros que le vaccin », a-t-il déclaré. « Il s’agit de liberté individuelle et de la capacité des parents à prendre des décisions pour leurs enfants. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport