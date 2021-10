No Man’s Sky Halloween Patch est gratuit, a des vers des sables effrayants

Capture d’écran : Hello Jeux

Comme si l’exploration spatiale n’était pas déjà intrinsèquement un peu effrayante, No Man’s Sky ajoute aujourd’hui une mise à jour d’Halloween au jeu. « Emergence » est une campagne scénarisée dans laquelle les joueurs devront combattre des vers de sable mutants et découvrir les secrets d’un culte sombre. Cet événement d’histoire accompagne diverses mises à jour de la qualité de vie.

La campagne No Man’s Sky Halloween de l’année dernière était une affaire beaucoup plus modeste, où les joueurs pouvaient explorer l’espace préexistant et échanger des gouttes contre des cosmétiques d’Halloween. Cette année, les développeurs rendent les choses beaucoup plus élaborées, intégrant le contenu saisonnier avec leur nouveau mode Expéditions (qui a été lancé en mars de cette année). Les expéditions sont un mode coopératif avec des objectifs de mission guidés et sont destinées à être complétées en tant que communauté. Emergence est la quatrième expédition publiée à ce jour.

Emergence est la première expédition entièrement narrative dans No Man’s Sky. La mise à jour bloquera les joueurs dans le monde poussiéreux de Wasan, où ils tenteront de nettoyer la zone de Titan Worms. Pendant que vous détruisez des nids et ramassez le Vile Spawn que les vers laissent derrière vous, vous découvrirez une sombre conspiration Vy’keen pour réveiller une bête noire.

Il y a des récompenses spéciales pour les voyageurs qui parviennent à terminer la campagne principale d’expédition. Ceux-ci incluent un casque de ver de sable, un compagnon de ver de sable que vous pouvez nourrir et élever, un décor effrayant, un lanceur de feux d’artifice sur le thème des vers et un effet jetpack qui pulvérise de minuscules vers gluants.

Juste au cas où vous penseriez que ces vers terrifiants n’avaient pas assez de mâchoires, les développeurs ajoutent d’autres variétés de Titan Worm au jeu de base. La mise à jour améliore également les effets visuels des météores, des éclairs de bouche, des explosions, de la poussière de la faune enfouie, de la fumée et des impacts laser. Hello Games ne peut tout simplement pas arrêter de peaufiner les choses pour le mieux.

G/O Media peut toucher une commission

No Man’s Sky a récemment atteint une note « principalement positive » sur Steam grâce à son afflux constant de mises à jour gratuites qui étendent l’univers. Espérons que cela signifie que nous continuerons à voir plus de mises à jour saisonnières à l’avenir.