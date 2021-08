No Man’s Sky obtient une mise à jour gratuite de « Frontiers », un « fantasme de science-fiction »

Capture d’écran : Hello Jeux

Le développeur Hello Games célèbre le cinquième anniversaire de No Man’s Sky cette semaine en revenant non seulement sur l’histoire du jeu, mais en nous donnant un aperçu de ce qui va suivre.

No Man’s Sky a été lancé le 7 août 2016, dans un état particulièrement tragique. Mais les extensions au fil des ans ont transformé le début chancelant du jeu indépendant en une histoire de retour pour les livres d’histoire du jeu. Les mises à jour gratuites n’ont pas seulement été de petits ajustements avec un peu de nouveau contenu saupoudré. Hello Games a complètement transformé No Man’s Sky, ajoutant des éléments de gameplay désormais essentiels, remaniant ses visuels et permettant le jeu croisé.

La dernière mise à jour, No Man’s Sky: Frontiers, ajoute maintenant… quelque chose. Nous ne savons pas encore exactement quoi, car la bande-annonce et le billet de blog n’offraient pas beaucoup de détails, mais nous savons qu’il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation VR. L’extension est “à venir”. Le fondateur de Hello Games, Sean Murray, a déclaré: “La prochaine étape de ce voyage n’est pas loin.” Donc, espérons-le, il ne prend pas trop de libertés avec la définition de “bientôt”.

La vie de No Man’s Sky a vraiment été un voyage, à la fois pour Hello Games et pour les joueurs. Murray a noté que l’équipe avait une taille moyenne de six membres tout au long du développement et avait 15 membres au lancement. Son retour et son histoire à succès ont été durement disputés et ont nécessité des améliorations constantes de la qualité, ce que même les premiers critiques les plus sévères conviendraient probablement que Hello Games a réussi.

“Cela n’a pas toujours été facile, mais ce qui a toujours été notre étoile directrice, ce sont les joueurs et la communauté”, a écrit Murray dans le blog du cinquième anniversaire.

Normalement, je réfléchis à l’écoute des joueurs et de la communauté sur les points de discussion des relations publiques, mais il est peu probable que No Man’s Sky en soit là aujourd’hui sans le faire. Sony a également publié un retour sur No Man’s Sky au cours des cinq dernières années, détaillant les transformations du jeu d’une extension à l’autre.

“À certains égards, [Frontiers] est juste une autre mise à jour », a déclaré Murray, « mais à d’autres égards, c’est une pièce manquante du fantasme de science-fiction que nous avons toujours voulu ajouter, et très approprié pour notre cinquième anniversaire. »