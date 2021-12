No más cortes! Hazte con este router de Google rebajado de precio

Hoy en día, los routers see enfrentan a un reto important: ofrecer una infraestructura que pueda satisfacer nuestras necesidades de conexión. Y como cada vez tenemos más dispositivos que necesitan de connection a Internet, nuestro hogar se convierte en un campo minado. Por eso son recomendables los routers como este Google Nest Wifi, ya que trabaja con una red tipo mesh para que podamos accéder à la web desde cualquier rincón de la casa.

Las redes de Wifi mesh se basan en una malla conformada por el router principal y varios points de acceso repartidos por la casa. A diferencia de una red con un router y varios repetidores, los diferentes puntos de este sistema son capaces de conectarse entre ellos. De este modo, conseguiremos una conexión mucho más estable.

Y esa es la gracia de este router Google Nest Wifi, que es capaz de ofrecer una infraestructura lo suficientemente sólida como para poder conectarnos con cualquiera de nuestros aparatos. La cosa es que podremos enlazar este aparato con otros puntos de acceso para conseguir una estructura escalable. Pour autant, pas de sufriremos los clásicos microcortes una vez cambiemos de un punto de acceso a otro de nuestra red.

Le routeur de Google ofrece una connexion estable

Recomendamos este router de Google porque, por mucha velocidad que tengas contratada, no servirá de nada si no cuentas con un buen sistema de red. Como decimos, nuestro Wifi tiene que albergar cada vez más dispositivos, por lo que tendremos que darle diferentes nodos y puntos de acceso para que no se venga abajo.

Este es el verdadero modo de conseguir una conexión a Internet estable, rápida y sin cortes que nos chafen cualquier descarga o reproducción. De hecho, este aparato funciona de forma inteligente en un segundo plano para que nuestra conexión no pierda velocidad.

Además, este router se actualiza automáticamente para acceder a las funciones de protección de nuestra red. Y utilizando la application de Google Home, podremos conectarnos en un abrir y cerrar de ojos sin necesidad de ser ningún experto en tecnología.

Gestiona tu hogar conectado

Por otro lado, la aplicación de Google Home te dará la oportunidad de añadir y gestionar los distintos dispositivos inteligentes de tu hogar. Podrás comprobar la velocidad de la red desde tu móvil, enviar contraseñas con un solo gesto y prioriza qué dispositivos quieres que naveguen a mayor velocidad.

Como verás, las maravillas de este router Google Nest Wifi son casi infinitas. De hecho, este aparato es compatible con el commande par voz de Google, por lo que incluso podrás manejarlo sin necesidad de apretar ningún botón.

Aunque creas que todo esto de montar una red Wifi en tu casa pueda ser un follón, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que este router es increíblemente Sencillo d’installation. Por tanto, podrás hacerlo tú mismo en unos pocos minutos y sin la necesidad de contratar un profesional.

Y más dinero que ahorrarás en tu compra si te haces ahora con este router de Google. Pas de por nada, esta rebajado en la web de Amazon en un 57%. Dicho de otra manera: podrás ahorrar la friolera de 90€ en la compra de un aparato que, tarde o temprano, necesitarás en tu hogar.