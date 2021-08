No More Heroes 3 avis | La dernière aventure de Travis est-elle un touché ?

La dernière aventure de Travis est-elle un touché ? Découvrez-le dans notre revue No More Heroes 3 !

À ce stade, la série No More Heroes et le développeur Grasshopper Manufacture en général ont acquis une réputation bien méritée de parodie étonnamment originale.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

En mélangeant un humour loufoque et ironique avec une esthétique punk semi-sérieuse et une action exagérée, le studio a créé un style de marque qui illumine les yeux de presque tous les ringards de 15 ans ou de 15 ans. -ans-de-cœur qui le voit.

Les fans attendent depuis plus de dix ans No More Heroes 3, ce qui est une sacrée course pour réussir l’atterrissage. Mais vraiment, il est difficile de penser à comment cela aurait pu être mieux exécuté.

Critique de No More Heroes 3

S’appuyant sur le travail que nous avons vu dans la collection provisoire de mini-jeux, Travis Strikes Again, l’utilisation du multimédia par No More Heroes 3 est fantastique, incorporant des mini-jeux, différents styles d’animation et des parodies de genre pour créer un jeu qui regorge de joie fioritures créatives et pièces fixes.

Qu’il s’agisse d’une esthétique VHS vaporwave ou de superpositions de couleur arc-en-ciel lorsque vous interagissez avec des objets ou dans des cinématiques, des pétales photoréalistes recouvrant l’écran lors de la transition, ou un écran de lecture automatique imitation Netflix entre les chapitres de l’histoire du jeu, on a l’impression qu’il y a toujours quelque chose à sourire -induisant maladroit et cool et idiot en cours.

L’histoire cette fois-ci fait monter les enjeux à des proportions galactiques, Travis affrontant des assassins extraterrestres mortels alors qu’il gravit les échelons pour atteindre le numéro un.

Et là où vous pourriez penser qu’une série culte qui revient après une décennie pourrait lier quelques détails au cas où, à la manière de No More Heroes, le récit est hilarant et flou, soufflant une framboise au visage de quiconque voulait devenir trop po- confrontés à propos de la tradition préexistante.

Cependant, un endroit où l’on a l’impression que la série a mûri est dans le grognement de gameplay qu’elle doit sauvegarder les drôles. On a maintenant l’impression qu’il y a plus de fluidité dans le combat hack-and-slash, avec plus d’options pour engager des adversaires, ce qui empêche les choses de se sentir aussi rythmées qu’elles auraient pu l’être.

Les mouvements de lutte emblématiques sont amusants à réaliser sur des cibles assommées, tandis que DeathGlove spécial déplace même les chances contre des ennemis extraterrestres de plus en plus difficiles.

Vider la barre de santé d’un extraterrestre vous permet de déclencher un événement rapide coup fatal, qui s’intègre à nouveau parfaitement dans le déroulement de la bataille, mais déclenche également une rotation de la roue de la machine à sous, ce qui vous donne des bonus aléatoires au combat.

L’un de ces bonus est une armure ultra-puissante de style Iron Man – car les super-héros sont maintenant populaires – ce qui est à peu près un bouton de saut pour n’importe quel combat dans lequel vous vous trouvez.

C’est un bon mélange de systèmes qui aide à garder les rencontres régulières engageantes et les combats de boss en plein essor.

Et c’est dans ces rencontres de boss que No More Heroes 3 est à son meilleur, chaque pièce de décor offrant systématiquement l’inattendu.

Cependant, c’est entre ces rencontres phares que le jeu commence à glisser. Pour vous qualifier pour chaque bataille de classement, vous devez vous frayer un chemin à travers une série de combats plus petits appelés Matches désignés et terminer des mini-jeux pour gagner suffisamment d’argent pour progresser.

Un gag dans les précédents jeux No More Heroes était que Travis gagnait de l’argent pour participer aux batailles de boss extravagantes en accomplissant des tâches vraiment banales comme tondre la pelouse et ramasser les ordures – et ces mini-jeux reviennent en abondance.

Il y a quelques autres plus excitants à compléter dans No More Heroes 3, mais cela ressemble à une corvée de collecter tout l’argent, les ressources de mise à niveau du personnage et les cristaux Designated Match dont vous avez besoin de manière assez piétonne – même lorsque vous zoomez à travers le monde semi-ouvert clairsemé sur un tricycle Akira.

Verdict

Je comprends le service de fans consistant à ramener les mini-jeux et le remplissage du monde ouvert, et à avoir des temps d’arrêt entre les grandes rencontres pour allonger la durée – mais sont-ils vraiment ici parce qu’ils sont bons ou simplement parce qu’ils étaient dans les anciens jeux ?

Cela dit, en dehors de la mouture, No More Heroes 3 accomplit une tâche difficile. Il y a une corde raide à marcher avec des jeux parodiques et des jeux « drôles » en général.

Tout le monde s’attend à un chaos insensé, et il n’y a souvent personne de plus impassible que quelqu’un assis les bras croisés attendant de rire. Mais à tout le moins, le dernier né de Grasshopper Manufacture sait comment vous faire sourire.

Révisé sur Nintendo Switch, avec le code fourni par le développeur.