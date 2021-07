No More Heroes 3 Footage présente des segments du monde ouvert

Image: Grasshopper Manufacture / Merveilleux

Plus de héros 3 est maintenant, enfin, dans peu de temps. Il sera lancé le 27 août et ceux qui ont apprécié la série à travers ses deux entrées Wii et le spin-off de Travis Strikes Again peuvent enfin se préparer pour un tout nouveau titre de la série.

L’éditeur Marvelous a maintenu un site Web officiel assez impressionnant (en japonais) et partage régulièrement des clips vidéo et des mises à jour ; des clips ont ensuite été tweetés, par exemple. Des vidéos récentes de la semaine dernière ont donné quelques brefs aperçus des segments du monde ouvert du jeu, et bien qu’elles ne semblent pas particulièrement impressionnantes, il y a eu des reuploads sur YouTube qui ne leur rendent pas vraiment justice.

Cela dit, il semble qu’il y aura des performances incohérentes – à moins de travaux supplémentaires et de correctifs, bien sûr – dans des zones plus vastes, avec des baisses de pop-in et de framerate. Nous sommes également un peu distraits par l’animation de la veste de Travis lorsqu’il court, mais c’est peut-être juste nous.

【ノ ー モ ア ★ ヒ ー ロ ー ズ 3】

★ サ ン タ デ ス ト ロ イ ★

シ リ ー ズ お 馴 染 み, お ら が 町. ★ サ ン ダ ー ド ー ム ★

広 大 な ソ ル ト フ ラ ッ ト に 覆 わ れ た 不毛 の 大地. 🌐https://t.co/T7GUoF3OSJ#NMH #NMH3 pic.twitter.com/x8u2TxLOXD — コンシューマ公式 (@marvelous_cs) 19 juillet 2021

【ノ ー モ ア ★ ヒ ー ロ ー ズ 3】

★ パ ー フ ェ ク ト ワ ー ル ド ★

住宅 地 や ダ イ ナ ー と い っ た 古 き 良 き ア メ リ カ 郊外 の ノ ス タ ル ジ ー を 再現 し た エ リ ア. ★ コ ー ル オ ブ バ ト ル ★

荒 廃 し た 戦 場 を 再現 し た サ バ イ バ ル フ ィ ー ル ド. 🌐https://t.co/T7GUoF3OSJ#NMH #NMH3 pic.twitter.com/2K8Bxm1krS — マーベラス コンシューマ公式 (@marvelous_cs) 21 juillet 2021

【ノ ー モ ア ★ ヒ ー ロ ー ズ 3】

★ ネ オ ブ ラ ジ ル ★

未来 世紀 を 想起 さ せ る 構造物 が 広 が る 沿岸 都市 エ リ ア. ★ デ ー モ ン タ ワ ー ★

FUが待ち受ける。 🌐https://t.co/T7GUoF3OSJ#NMH #NMH3 pic.twitter.com/51cKOqvQLk — コンシューマ公式 (@marvelous_cs) 23 juillet 2021

De nombreuses vidéos de séquences de combat ont semblé très fluides et nous avons vu des blagues selon lesquelles vous devriez traiter les segments du monde ouvert comme un hommage à l’original. Dites-nous ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires !