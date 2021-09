No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 1

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Soyez prudent! No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Enfin, c’est l’heure de la confrontation avec le Connard Prince du Cosmos. Tout le jeu s’est construit jusqu’à cette bataille, et vous feriez mieux de croire que ce sera tout un défi ! Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre FU (alias Jean-Baptiste VI)

Comme il convient à un boss final, FU est livré avec un arsenal d’attaques à courte et longue portée extrêmement dangereuses. En gros plan, il se bat avec des coups de griffes ultra-rapides et des fouets à cheveux. À distance, il peut invoquer une vague d’énormes pointes pour émerger du sol. Il crée également des foreuses à partir d’énergie éolienne et les envoie se perfectionner sur Travis. (Alternativement, il peut les envoyer dans un large éventail à la place.)

Le mouvement le plus ennuyeux de FU est une prise de lutte, où il se précipitera vers Travis et lui donnera plusieurs coups de tête avant de le jeter au sol. Vous ne pouvez pas y échapper une fois que vous y êtes pris – la seule façon de ne pas subir de dégâts est de ne pas être touché.

Ce qui rend cette bataille si difficile, c’est la défense rarement implacable de FU. Death Force est presque inutile, et Death Kick est très souvent annulé lorsque FU lève sa garde. Vous devrez contrer lorsqu’il rate une attaque à courte portée, soit avec une esquive parfaite, soit en l’attrapant dans sa brève phase de récupération (comme lorsqu’il essaie de vous attraper et rate). Si vous esquivez et essayez de le toucher alors qu’il est encore dans son animation d’attaque, vos coups seront déviés. N’attaquez pas tant que vous n’êtes pas sûr d’avoir une ouverture car sinon, vous êtes dans une position terrible et vous allez probablement manger un coup de tête (ou pire).

Aux 2/3 de sa vie, FU obtient deux nouvelles attaques ajoutées au mélange. La première attaque le fait flotter dans les airs pour tirer une énorme explosion d’énergie noire jusqu’au sol. Le rayon d’explosion de cette attaque est énorme, alors une fois que vous l’avez vu la préparer, préparez-vous à rouler et à fuir au loin ! (Utilisez la compétence du bouton esquive + B apprise de la machine Power-Up pour une plage de mouvement supplémentaire facile.) La deuxième nouvelle attaque est une série d’ondes d’énergie sombre rayonnant de son corps. Il en enverra plusieurs à la suite, et bien que le rayon de dégâts ne soit pas trop grand, ce n’est toujours pas quelque chose dans lequel vous voulez être pris. Pour des dégâts faciles, placez-vous derrière FU pendant cette attaque et utilisez Death Rain, ou utilisez Death Kick pour l’interrompre et potentiellement l’étourdir.

A un tiers de vie, il devient son plus dangereux. Il commencera à utiliser un coup de griffe rapide et bondissant pour essayer de prendre Travis au dépourvu. Soyez prêt à garder si vous le voyez se cabrer. Il acquiert également une technique où il planera dans le ciel et fera émerger des piliers de pointes du sol où se tient Travis, l’un après l’autre. Continuez à bouger pendant cette attaque, et vous devriez être capable de distancer les dangers.

Ne soyez pas complaisants, cependant, ce n’est pas encore fini ! Préparez-vous à prendre la forme finale de FU !

La bonne nouvelle est que le deuxième combat avec FU est considérablement plus facile. La griffe de Fu sortira des portails arc-en-ciel entourant l’arène. Parfois, il se rétractera, et d’autres fois, il se précipitera en ligne droite pour attaquer Travis. Après cette attaque, le bras reste vulnérable brièvement. C’est le moment de faire quelques grèves. Si vous vous sentez impertinent, vous pouvez essayer de tenir une attaque lourde chargée jusqu’à ce que l’un des bras se déchaîne, puis le frapper pour un gros morceau de dégâts – les hitbox sur les membres peuvent être un peu bancal, cependant, donc si vous essayez ceci, il est préférable d’opter pour la plus grande partie de la main. Vous pouvez également vous mettre en position de Perfect Dodge et travailler pour infliger plus de dégâts de cette façon.

Lorsque vous aurez rasé un quart de la vie de FU, il choisira plutôt d’attaquer avec un bras plus lent et plus charnu. Ce n’est pas beaucoup plus dangereux que la première phase, alors continuez de regarder autour de vous pour voir où vous devrez attaquer. À la moitié de sa barre de vie, il ajoutera des lasers à énergie noire tirant des murs comme un danger environnemental, restreignant votre espace de mouvement tout en revenant à des frappes rapides. Enfin, lorsqu’il sera dans les cordes à un quart de sa vie, les gros poings costauds reviendront pour tenter de vous tabasser.

Le combat de forme finale de FU est plus un test de patience et de vigilance qu’autre chose. Gardez votre sang-froid et frappez quand vous le pouvez pour donner à FU un bon vieux FU.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.