No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 10

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Soyez prudent! No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Peu de temps après avoir commencé No More Heroes 3, vous affronterez M. Blackhole, une énorme menace extraterrestre. Il est le premier grand défi du jeu et mettra vos compétences nouvellement acquises à l’épreuve. Lisez la suite pour quelques conseils sur la façon d’amener ce monstre de l’espace s’écraser sur terre. Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre M. Blackhole

M. Blackhole est peut-être votre premier combat de boss majeur, mais ce n’est pas un jeu d’enfant de niveau tutoriel ! Il vient se battre avec diverses attaques douloureuses et un corps robuste et surdimensionné qui ne peut pas être suplexé. Il a également la possibilité de créer des portails de distorsion pour lancer des objets (et lui-même).

M. Blackhole est votre premier grand défi.

Un élément clé à noter : la moitié arrière de ce combat devient beaucoup plus difficile, grâce à M. Blackhole plantant de nombreux portails de dégâts au sol. Cela limite vos mouvements et rend les choses plus difficiles à esquiver. Il modifie également ses attaques, dont nous parlerons ci-dessous. Il est crucial d’entrer dans cette phase avec autant de santé que possible.

M. Blackhole a quatre schémas d’attaque principaux :

Il fera apparaître trois petits portails dans une zone concentrée, puis enfoncera un poing dans chacun d’eux à tour de rôle. Comme la zone de cette attaque est petite, vous pouvez rapidement vous déplacer hors de portée et utiliser le temps pour recharger ou manger. Soyez prudent, cependant – une fois qu’il aura atteint la moitié de sa barre de vie, deux autres portails apparaîtront après la volée initiale pour vous attaquer là où vous vous trouvez et vous prendre au dépourvu. Une fois qu’il a changé cela, attendez d’avoir esquivé le dernier jeu de mains avant de recharger. Des portails s’ouvriront en face de vous. Après environ une seconde, ils tireront un projectile directement dans la direction où ils se trouvent. Au début, ils ne sont pas trop difficiles à esquiver, mais l’évasion devient plus difficile une fois que l’arène est remplie de pièges à dégâts. Après le lancement de trois de ces projectiles, M. Blackhole passera à une autre attaque. Blackhole émergera de son portail ou tombera du ciel. (Si vous voyez un tas de lignes noires montantes dans une zone, ne restez pas là à moins que vous ne vouliez un Travis aplati.) Après une brève attente, il peut crier et piétiner le sol, créant une onde de choc à courte portée autour de lui. C’est assez petit et facile à esquiver, alors soyez prêt à vous échapper. Il est également possible qu’il n’attaque pas du tout, mais ne baissez pas votre garde ! Après avoir perdu 50 % de sa santé, M. Blackhole obtient une attaque supplémentaire à bien plus longue portée qui envoie une impulsion géante rayonnant à travers l’arène. Il commencera à utiliser cela et l’onde de choc à petite portée de manière interchangeable.

Vous devriez commencer à attaquer dès que vous voyez Blackhole émerger d’un portail ou tomber dans l’arène pour maximiser vos dégâts. Vous pouvez également mélanger votre puissante attaque Death Kick, qui ne prendra pas trop de temps à se recharger. Préparez-vous simplement à esquiver dès que vous l’entendez crier ou accélérer… ou, si votre timing est bon, essayez de l’interrompre avec le coup de pied mortel.

Le reste du combat devrait être assez simple. Suivez le chemin jusqu’à la tête de M. Blackhole, et une fois que vous atteignez le grand espace, combattez contre lui, continuez à verrouiller et à tirer vos lasers jusqu’à la fin de la bataille.

