No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 3

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Soyez prudent! No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Sonic Juice est l’un des compagnons les plus fiables de FU, vous savez donc que vous allez vous lancer dans une bataille folle contre cet intellectuel de taille XL. À ce stade, vous vous demandez probablement dans quelle direction aléatoire les choses vont aller cette fois-ci. Cette fois, c’est… au tour par tour. Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre Sonic Juice

Compte tenu de tous les échanges de genre qui se sont produits jusqu’à présent, transformer No More Heroes en JRPG semble presque naturel à ce stade. Malheureusement, Travis a apporté un ensemble de compétences de jeu d’action à un combat piloté par menu, de sorte que la plupart des commandes qui vous sont présentées sont inutiles. Vous devrez trouver une solution pour infliger des dommages réels à Sonic Juice.

Il y a deux façons d’aborder cela. Vous remarquerez que Sonic est dans un environnement semblable à la mer et utilise des attaques à base d’eau. Quelle est la faiblesse élémentaire typique de l’eau JRPG ? L’électricité – la chose même qui alimente le Beam Katana de Travis. L’utilisation du katana par lui-même ne causera pratiquement aucun dommage à Sonic Juice, mais si vous allez à Magic et utilisez le sort Thunder, le Beam Katana s’allumera énormément. Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez Combattre au tour suivant et vous infligerez une énorme quantité de dégâts. Répétez ce processus, en guérissant et en rechargeant votre énergie Beam Katana si nécessaire jusqu’à ce qu’il descende.

L’autre méthode est nettement plus méta. Au lieu de sélectionner Sonic après avoir appuyé sur « combat », essayez de déplacer votre curseur ailleurs sur l’écran ! Vous pouvez attaquer les fenêtres de menu et essentiellement «déconstruire» le jeu, forçant Sonic à se lancer dans une bataille plus traditionnelle axée sur l’action.

Étant donné que Sonic Juice suit toujours le même schéma (chargez, attaquez pour environ 50 à 70 dégâts, puis attaquez pour 400 à 500 dégâts), il existe de nombreuses possibilités de guérison. Assurez-vous de ne pas descendre en dessous de 500 HP, ou votre quête se terminera tragiquement !

Ensuite, vous livrerez une bataille plus traditionnelle contre Sonic Juice. La stratégie de base consiste à esquiver ses attaques, à courir, à encaisser autant de coups que possible, puis à battre en retraite avant la prochaine série d’attaques. Les techniques qu’il utilise dans sa première phase sont assez simples, reflétant principalement celles de sa phase RPG : un coup de poing, une attaque au bras oscillant, le sort d’Eau légendaire (qui vous ciblera et est assez facilement esquivé), et une rafale de petits projectiles. Si vous esquivez ses coups avec un bon timing, vous pouvez entrer dans un mode ralenti, vous permettant de riposter pour des dégâts décents.

À 2/3 de sa santé, Sonic Juice obtient deux nouvelles attaques. Pour la première attaque, il créera un hub fait d’eau au milieu du terrain, avec des « rayons » liquides dommageables qui l’entourent. Vous pouvez soit vous déplacer le long de l’eau pour vous empêcher de la toucher, soit sauter par-dessus les morceaux dommageables lorsqu’ils vous attaquent. Peu de temps après, Sonic se précipitera sur vous avec un énorme moulinet tournant de jets d’eau rotatifs. Chronométrez correctement une esquive pour vous faufiler entre les pointes de liquide, et vous serez à l’abri – et dans un bon endroit pour infliger des dégâts.

Il gagne quelques attaques supplémentaires une fois que vous avez réduit sa vie à un tiers. Lorsque vous voyez Sonic reculer, il se prépare à vous lancer une énorme vague d’eau. Déplacez-vous vers les bords tout à gauche ou à droite de la plate-forme (en face de quel côté il se trouve), et le raz de marée devrait à peine vous manquer. Par la suite, l’eau émergera du centre de la plate-forme en trois formations d’ondulation circulaires consécutives, en commençant par le centre. Vous aurez une seconde pour voir d’où ils viennent et réagir en vous écartant.

Sonic n’est pas très mobile, même s’il recule parfois un peu hors de portée des coups d’épée. Si vous voulez des dégâts supplémentaires, essayez d’utiliser Death Slow lorsque vous avez une ouverture. Death Rain fonctionne également très bien, car il ne sort pas très souvent d’un petit rayon. Ne vous mouillez pas trop et vous le laisserez sécher facilement.

