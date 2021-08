No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 4

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Soyez prudent! No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Un autre personnage de retour vient éclipser le gars que vous êtes censé combattre dans le combat de rang 4 de No More Heroes 3. Destroyman est revenu, et il a amené quelques amis. Ou plutôt, une ribambelle de clones mécanisés et produits en série de lui-même. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour vaincre Destroyman. Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre Destroyman

La première phase de ce combat voit Travis affronter un groupe de Destroymen. Ce combat n’est pas très difficile – à ce stade, la santé et la puissance d’attaque des unités Destroyman sont faibles par rapport aux ennemis standard que vous combattez dans les missions de défense et les matchs désignés. Ils se battent avec des attaques à courte portée très simples, qui sont plutôt faciles à Perfect Dodge et à contrer. Ce qui peut s’avérer être un peu un problème, ce sont leurs chiffres – lorsque vous avez traité avec un groupe, un autre apparaîtra immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à vous battre jusqu’à ce que vous en ayez tué suffisamment pour déclencher les prochaines scènes de l’histoire.

La moitié arrière de la rencontre Destroyman est l’endroit où le vrai combat commence. Destroyman True-Face a un mélange d’attaques à courte et à longue portée qui peuvent être une douleur royale à gérer. Pour les frappes à courte portée, il a un combo groupé, une attaque à double lame virevoltante, un uppercut électrifié, et du côté à distance, il peut se jeter sur vous avec un tacle volant ou un coup de poing, envoyer des éclairs sur le sol, et tirer des doubles explosions à partir d’un canon à tête chercheuse. L’attaque à tête chercheuse peut être esquivée lorsque vous voyez les explosions vous frapper, mais l’attaque d’éclairage est un peu plus délicate : pour la première nouvelle attaque, il chargera, puis tirera des explosions d’éclairage qui traversent le sol en lignes droites autour de lui. . Vous aurez une seconde ou deux pour repérer où la foudre se déplacera, puis écartez-vous.

Il gagne une autre attaque à distance lorsqu’il n’a plus que la moitié de sa vie. Cette nouvelle compétence, le Destroy Buster, le fait voler dans les airs, puis tire un laser de grattage qui suit Travis. Vous devrez continuer à vous déplacer pendant toute la durée de cette attaque pour éviter d’être touché. Essayez d’attirer le faisceau vers le bord gauche ou droit de l’arène avant qu’il n’explose, puis éloignez-vous rapidement pendant qu’il tire et continuez à courir. Soyez prudent car vous faire exploser contre le mur avec cela va absolument détruire votre compteur de vie ! Il améliorera également son Destroy Cannon pour pouvoir tirer d’énormes explosions d’énergie qui couvrent une zone de taille décente, bien que celles-ci ne se concentrent pas sur vous comme le font les petites explosions. (Vous le verrez également charger brièvement, lui laissant suffisamment de temps pour esquiver.)

Toutes vos compétences Death Glove peuvent être utilisées à bon escient ici, en particulier le Death Kick, qui peut interrompre certaines de ses attaques les plus ennuyeuses. Comme il est de taille humanoïde, il est également très vulnérable aux étourdissements et aux lancers, alors si vous le voyez sur le point d’avoir le vertige, ne lâchez rien ! Une bonne stratégie globale consiste à essayer d’esquiver parfaitement ses frappes corporelles, car une esquive réussie vous mettra au ralenti pour une grosse contre-attaque, ce qui peut alors conduire à un état vertigineux. Il y a aussi des moments où il n’attaquera pas et marchera vers vous – essayez de charger votre attaque lourde (une compétence apprise de la Power-Up Machine) et lâchez-la lorsqu’il est proche pour une bonne partie des dégâts. Gardez vos gardes et vos esquives à portée de main, et vous devriez pouvoir ancrer ce héros potentiel pour de bon.

