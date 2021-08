No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 5

AVERTISSEMENT DE SPOILER: Soyez prudent! No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Midori Midorikawa est un canard assez étrange. Elle vous accueille avec une longue auto-présentation décousue, a deux mains « parlantes », contrôle les pouvoirs élémentaires et a décidé qu’avant de la combattre, vous devrez vous frayer un chemin à travers une école à la première personne devenue -la maison de l’enfer. Sinistre? Très. Bizarre? Oh putain oui. Difficile? Hmmm, peut-être pas autant que certains de vos combats précédents. Ci-dessous, vous pouvez découvrir comment vaincre Midori Midorikawa. Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre Midori Midorikawa

Dès le début, suivez attentivement l’orbe vert brillant à travers la structure. Cela vous fera monter un escalier et, éventuellement, traversera progressivement un ensemble de doubles portes que vous ne pourrez pas ouvrir. De là, vous pouvez aller à gauche ou à droite. À droite se trouvent des toilettes avec un point de sauvegarde et une chaîne de retour vers le motel. Si vous allez à gauche, vous rencontrerez plusieurs salles de classe ouvertes, dont certaines contiennent un combat ennemi à l’intérieur. Si vous descendez tout le long du couloir de gauche, vous reviendrez sur le côté droit du couloir où se trouvent les toilettes.

La clé pour ouvrir les doubles portes est d’entrer dans toutes les salles de classe, de voir si les ennemis attaquent, puis de les tuer tous. Une fois toutes ces rencontres terminées, les doubles portes s’ouvriront et vous permettront de passer à un véritable combat en tête-à-tête avec Midori.

Lorsque vous arriverez à ces doubles portes, vous voudrez vous diriger à gauche.

Lorsque vous combattez Midori elle-même, vous avez un sacré avantage : un Travis entièrement blindé ! Bien que vous ne puissiez pas utiliser d’articles de sushi ou de compétences Death Glove en mode Full Green, vous n’en aurez probablement même pas besoin car cette chose est une bête absolue. La plupart des commandes des boutons du visage sont les mêmes, bien que vous puissiez maintenant survoler en maintenant le bouton B enfoncé, et le roulis d’esquive s’est transformé en un sprint accéléré. Les grands changements se trouvent sur les boutons L et R : L activera votre volée de missiles (la même que la compétence que vous obtenez en vous habillant après avoir obtenu les 7 sur le Slash Reel), tandis que R effectue une attaque de tigre incroyablement puissante – pensez à la mort Coup de pied, mais encore mieux. Cependant, ceux-ci mettent un certain temps à se recharger après utilisation !

Midori est avant tout un combattant à distance qui essaie de vous tenir à distance avec des lasers et des projectiles. La clé est de trouver une ouverture pour entrer et infliger des dégâts. Elle utilisera la puissance du vent et du feu pour vous tenir à distance, en vous ciblant avec des lasers à feu massifs, en créant une tornade miniature pour vous exploser ou en invoquant plusieurs boules de feu pour rebondir dans l’arène. Beaucoup de ses attaques sont faciles à esquiver, mais sa vitesse peut la rendre difficile à rattraper. Les plus grandes menaces sont les dangers au sol laissés par son attaque de boules de feu rebondissantes et ses attaques de boules de feu aériennes, qui persistent au sol pendant très longtemps et peuvent interrompre la vie de Travis si vous les zoomez négligemment. Et, de peur que vous ne pensiez qu’elle n’est qu’une combattante à distance, elle peut vous surprendre avec une contre-attaque à courte portée tranchante lorsque vous avez réduit l’écart, alors restez sur vos gardes.

Quand elle aura atteint la moitié de sa vie, elle commencera à utiliser une nouvelle attaque où elle tirera de nombreuses lames de vent ou de feu autour de son corps dans un large rayon. Le « dire » se produit lorsqu’elle plane dans les airs et qu’un cercle blanc ou flamboyant se forme autour d’elle. Vous pouvez facilement les éviter en sautant et en planant jusqu’à la fin de l’attaque.

Même si vous avez du mal à entrer, si vous pouvez caler suffisamment longtemps pour que vos attaques L et R se rechargent, vous pouvez compter sur celles-ci pour infliger beaucoup de dégâts à Midori. Gardez un œil sur les dangers, et ce combat devrait être assez simple.

