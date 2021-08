No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 8

ATTENTION SPOILER : Attention : No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Ah, tu t’attendais à autre chose ? Votre prochain combat dans No More Heroes 3 n’est pas un extraterrestre mais un mystérieux ninja cyborg du futur – et il est plus coriace que toutes les menaces surnaturelles que vous avez combattues jusqu’à présent ! Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre Native Dancer

Ce combat n’est pas tout à fait ce qui était prévu, mais vous allez juste devoir vous adapter à la volée ! Heureusement, avant le début du combat, vous recevrez trois compétences supplémentaires de Death Glove, qui s’avéreront toutes utiles dans le combat à venir.

Malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme vous l’espériez.

Votre mystérieux adversaire est un combattant très rapide dont la maîtrise du katana est exquise. Il préfère se rapprocher et attaquer avec des frappes ultra-rapides qui laisseront Travis terrassé si vous ne faites pas attention. Mais, comme les autres combattants à courte portée, il devient extrêmement vulnérable une fois que vous esquivez son attaque et entrez en mode ralenti. Essayez de chronométrer votre esquive avec précision, et il sera grand ouvert à une contre-attaque sérieuse. Au cours de cette ouverture, frappez-le suffisamment et vous pourrez peut-être le mettre dans un état d’étourdissement, ce qui l’expose à une attaque de jet très dommageable.

Votre ennemi mystérieux, cependant, ne vous facilitera pas la tâche. Bien qu’il soit spécialisé dans les attaques à courte portée comme un combo de katana et une paire de frappes chargées se terminant par un uppercut d’épée de type Shoryuken, il dispose également de quelques options à distance, comme un projectile de type kunai qui explose en une bombe éclair. Il peut également escalader le bâtiment au centre de l’arène pour vous sauter dessus à distance. Une fois que vous l’aurez réduit à la moitié de sa santé, il sera également capable de créer une onde de choc de grande envergure qui rayonne de l’endroit où il atterrit, que vous devrez esquiver. Il peut également activer le mode Night Reaper, qui crée deux clones de lui-même. Les clones ont une santé plus faible et peuvent être pénibles, alors essayez de les éliminer rapidement.

Vous pouvez utiliser vos nouvelles compétences Death Glove ici de différentes manières. Si vous ressentez trop de pression à cause des attaques de votre adversaire, utilisez Death Force pour le faire exploser et le renverser. Une fois que vous l’avez abattu, vous pouvez utiliser Death Slow pour retarder sa récupération et obtenir une rafale d’attaques supplémentaires ou utiliser Death Rain pour lui infliger des dégâts pendant qu’il est coincé en place. Death Rain est également une excellente compétence à utiliser lorsqu’il crée ses clones, car elle endommage continuellement tous les ennemis dans une zone. Cette bataille peut être un défi, mais en utilisant bien vos compétences et en gardant votre sang-froid, vous finirez par l’emporter !

