No More Heroes 3 – Guide de combat de boss de rang 9

ATTENTION SPOILER : Attention : No More Heroes 3 est un jeu rempli de surprises, et parfois les combats de boss ne se déroulent pas toujours comme prévu. En d’autres termes, nous vous recommandons de ne pas lire la stratégie du boss avant d’avoir commencé à combattre le boss pour éviter de gâcher certains des meilleurs moments du jeu !

Gold Joe est votre deuxième combat de boss majeur dans No More Heroes 3. Bien qu’il ait des trucs uniques dans son sac, il n’est pas trop dur une fois que vous savez comment les contrer. Pour plus de guides, n’oubliez pas de consulter nos conseils pour débutants No More Heroes 3.

Comment vaincre Gold Joe

Contrairement à M. Blackhole, Gold Joe est un petit combattant qui préfère généralement vous combattre à bout portant avec son arsenal d’épées. Ses coups d’épée peuvent être parés et esquivés, vous donnant des ouvertures pour vraiment pleurer sur lui. Cependant, vous devez être prudent lorsque vous esquivez autour de lui car les bords de l’arène sont électrifiés et causeront des dommages. Attention à ne pas esquiver ou foncer dans le mur, ou vous le regretterez très vite !

Bien qu’il semble que tout soit amusant et ludique avec Gold Joe, ne vous y trompez pas : il est vraiment sérieux.

La spécialité de Gold Joe, les attaques de polarité, sont parmi ses plus dangereuses, mais elles peuvent également fournir une excellente occasion d’entrer et de faire des dégâts. Vous remarquerez qu’il y a des blocs de couleur bleue et rouge partout dans l’arène, et marcher dessus changera la polarité de Travis. Gold Joe créera un champ de force autour de lui lors d’une attaque de polarité et essaiera de s’accrocher à vous avec un faisceau d’attraction magnétique, vous entraînant dans une rafale de lames préjudiciable près de son corps. Si vous êtes de polarité opposée, vous serez très vite aspiré ! La clé pour briser cette attaque est de regarder la couleur du champ de force, puis de monter sur un bloc de l’arène qui correspond à la couleur. Ensuite, courez vers lui pour le repousser dans le mur de dégâts. Si vous le faites rapidement et correctement, vous l’endommagerez et l’enverrez s’étaler sur le sol pour des dégâts gratuits. Utilisez ce temps pour essayer d’activer votre Death Reel !

Comme la plupart des boss, ses attaques changent à différents niveaux de santé. À 2/3 de santé, il gagnera une nouvelle attaque à distance. Les lasers apparaîtront en rangées de lignes droites autour de l’arène. Éloignez-vous avant qu’ils ne tirent et vous êtes à l’abri. À 1/3 de sa santé, il tentera de renverser la vapeur en mettant en œuvre une nouvelle attaque dans le mix : utiliser sa polarité pour vous repousser dans le mur de dégâts au lieu de vous attirer. Pour contrer cela, marchez sur une tuile de polarité opposée au sien, puis courez pour lui faire quelques coups.

Gold Joe est vulnérable aux étourdissements, aux lancers et aux renversements, donc certains joueurs pourraient en fait trouver cette bataille plus facile que le combat précédent. Continuez à utiliser vos opportunités d’attaque en esquivant au bon moment et en contrant sa polarité, et il ne devrait pas être trop compliqué.

