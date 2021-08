No More Heroes 3 Guide du débutant: Trucs et astuces essentiels pour les assassins débutants

Bienvenue dans No More Heroes 3 ! Que vous soyez un assassin chevronné ou un débutant en katana de faisceau, il y a beaucoup à considérer et à comprendre avant de vous lancer dans cette aventure ultraviolente pleine d’action. Pour commencer votre voyage pour vous hisser au premier rang des charts UAA, nous avons préparé quelques conseils pour vous aider à vous remettre sur pied.

Pour en savoir plus sur le classement du jeu, assurez-vous de lire notre critique de No More Heroes 3. Sinon, lisez la suite pour nos trucs et astuces essentiels autour du jeu.

PARTICIPEZ À LA GLOIRE DU SUSHI

Dans les différentes zones de NMH3, vous trouverez des chariots à sushis offrant une variété de plats à manger sur place et à emporter pour que Travis puisse grignoter. Manger des sushis offre divers avantages selon le type de nourriture que vous consommez, allant de la simple restauration de la santé et de la puissance à l’augmentation des chances de Slash Reel.

Les sushis à emporter peuvent être utilisés pendant la bataille, sauf pour les combats spéciaux où Travis revêt son armure. Travis peut contenir jusqu’à cinq morceaux de chaque type de sushi et de snarf à mi-combat pour obtenir leurs effets. Vous voudrez toujours garder des sushis de restauration de la santé et de la puissance à portée de main, mais avoir quelques morceaux des autres types à portée de main est également une bonne idée – avoir des augmentations de tension et de puissance d’attaque que vous pouvez activer à tout moment est toujours génial . (Comment les sushis restent-ils frais si longtemps ? Ne demandez pas.)

Les sushis à manger agissent différemment. Vous ne pouvez pas l’emmener au combat, mais le manger confère de très bons bonus – réduisant le temps de recharge de la compétence Death Glove, augmentant votre santé et vos dégâts, et vous accordant même un réveil sur place si Travis meurt (avec quelques exceptions). C’est cher mais ça vaut le coup. Avant les combats de boss majeurs, vous devriez toujours prendre un bol de sushi à manger. Heureusement, la plupart des combats de grands patrons ont un chariot à sushis situé juste à l’extérieur, vous pouvez donc faire le plein de plats à emporter et prendre un repas avant la grande confrontation.

N’OUBLIEZ PAS DE DESCENDRE

Il est étonnamment facile de rater le fait que la chambre d’hôtel de Travis a un laboratoire au sous-sol. Vous y arrivez en glissant le long du poteau de la chambre avec Jeane, l’armoire et les toilettes. Ici, vous trouverez de nombreuses fonctions qui seront extrêmement bénéfiques pour votre expérience d’assassinat.

Le premier est la machine de mise sous tension, qui vous permet de dépenser WESN pour améliorer la santé, la force d’attaque, la puissance du katana du faisceau et les compétences de mort de Travis, et même débloquer de nouveaux mouvements. Investir dans les statistiques de Travis contribue grandement à rendre les rencontres de boss les plus difficiles beaucoup moins un cauchemar. Si vous souhaitez modifier votre build, il vous suffit d’appuyer sur le bouton X pour réinitialiser vos statistiques actuelles et récupérer le WESN que vous avez dépensé pour l’allouer ailleurs. chouette !

Vous trouverez également une machine qui fabrique des puces pour le Death Glove de Travis. Faire des jetons nécessite de l’argent et des objets spécifiques, qui peuvent être gagnés via des sous-quêtes et des combats. Jusqu’à trois de ces puces peuvent être équipées pour personnaliser davantage les capacités de Travis. Nous vous recommandons de fabriquer la puce 80 dès que possible, car elle vous aidera énormément dans les sous-quêtes de recherche d’objets en indiquant quand quelque chose que vous recherchez se trouve à proximité.

Il y a aussi une machine à remonter le temps, mais son utilisation est plutôt limitée : vous ne pouvez l’utiliser que pour combattre à nouveau des boss que vous avez déjà conquis. Cependant, vous pouvez choisir de les combattre à des niveaux de difficulté plus élevés pour un défi et de gagner un butin rare – plusieurs objets de création de puces ne sont disponibles que sous forme de gouttes lors des combats de boss. En fonction de la difficulté, vous obtiendrez de l’argent et du WESN en plus ! Enfin, il y a une salle où vous pouvez revoir divers tutoriels dans le jeu si vous le souhaitez. Tirez pleinement parti des installations du laboratoire pour augmenter vos capacités d’assassinat !

AIDER LES GENS

Même lorsque vous avez terminé suffisamment de matchs désignés pour avoir accès au combat de boss de ce chapitre, vous pourriez toujours vous retrouver à court d’argent pour les frais d’entrée. Quand cela arrive, il est temps de se mettre au travail ! Vous trouverez des gens partout dans les différentes zones du monde ouvert qui ont besoin d’un coup de main. Lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, recherchez sur la carte “?” signes – ce sont des points d’intérêt que vous n’avez pas encore visités. Certains de ces spots seront des opportunités de travail bénévole, ce qui implique généralement de jouer à un court mini-jeu.

La première fois que vous rencontrez un mini-jeu, vous jouerez généralement à un niveau de “tutoriel” de base pour vous familiariser avec les commandes. Vous obtiendrez une petite récompense pour avoir terminé cela. Par la suite, une petite étoile dans un cercle apparaîtra au sol près de la personne qui demande de l’aide. Ce sont des niveaux supplémentaires du mini-jeu à une difficulté plus élevée, qui peuvent être complétés pour de meilleures récompenses (et, parfois, pour débloquer des niveaux de difficulté encore plus difficiles.) Vous n’avez pas besoin de parler au donneur de quête à chaque fois si vous l’avez déjà fait. terminé le “tutoriel” – dirigez-vous simplement vers la marque étoile et confirmez. Les exceptions sont les mini-jeux de chasse aux objets (comme les cartes Deathman et les chatons de Jeane), le mini-jeu de débouchage des toilettes (qui ouvre des points de sauvegarde) et les batailles de conduite sur autoroute.

Il y a plusieurs mini-jeux dispersés partout, comme la tonte de la pelouse, l’exploitation minière et le nettoyage des ordures dans une fosse d’eau infestée d’alligators. Lorsque vous en trouvez un que vous aimez, vous pouvez le répéter à l’infini pour de l’argent, du WESN et des matériaux supplémentaires.

ALLER SUR LA DÉFENSIVE

Mais peut-être que vous ne voulez pas aider les gens. Travis Touchdown n’a pas le temps de tondre les pelouses quand il a de l’écume extraterrestre à tuer, dites-vous. Eh bien, heureusement, vous pouvez également gagner de l’argent, du matériel et du WESN supplémentaires en combattant aux points de la mission de défense, marqués d’une paire d’épées croisées vertes sur votre carte.

Au cours de ces missions de défense, vous affronterez un nombre prédéfini de vagues ennemies. Vaincre tous les ennemis d’une vague invoque la suivante jusqu’à ce que vous les ayez tous éliminés. Chaque vague aura un ensemble différent d’ennemis à combattre, alors soyez prêt à changer vos stratégies si nécessaire – et n’oubliez pas d’apporter des sushis si les choses tournent mal.

Comme les autres mini-jeux, les missions de défense peuvent être répétées à l’infini, donc si vous préférez gagner votre salaire par le sang, c’est une option parfaitement valable.

DEATH KICK EST VOTRE MEILLEUR AMI FIABLE

Le Gant de la mort de Travis lui donne des capacités spéciales qu’il peut utiliser en maintenant le bouton L enfoncé et en appuyant sur l’un des boutons du visage. Vous compléterez les quatre capacités au cours du jeu, mais la compétence avec laquelle vous commencez le jeu, Death Kick, restera incroyablement utile et polyvalente du début à la fin. Ce dropkick a beaucoup de propriétés intéressantes : il fait beaucoup de dégâts, renverse un ennemi et, avec un bon timing, il peut interrompre les attaques ennemies. Si vous voyez un ennemi se terminer par une attaque vraiment dommageable, il est bon d’avoir un coup de pied mortel prêt à l’éliminer.

Le Death Kick, comme toutes les compétences Death Glove, est doté d’un temps de recharge, vous devrez donc attendre un peu avant de pouvoir l’utiliser à nouveau. Heureusement, son minuteur est assez court par rapport aux autres compétences de Death Glove, et le temps de recharge peut être réduit en augmentant les compétences de mort avec la Power-Up Machine ou en mangeant certains sushis. Avoir un Death Kick prêt à partir à la rigueur est toujours un bon plan.

ARRÊTEZ-LES ET ALLEZ POUR LE LANCEMENT

C’est une douleur géante dans le cul lorsque votre jus de katana de faisceau s’épuise, et vous êtes obligé de vous enfuir et de vous recharger à mi-combat. Il existe cependant deux façons beaucoup plus simples de reconstituer son jus ! La première consiste à manger un sushi qui restaure le pouvoir, mais ceux-ci sont limités et vous pourriez probablement vous épuiser lors d’une bataille particulièrement longue. La deuxième option – utiliser les mouvements de lutte de Travis – est beaucoup plus amusante et badass.

Pendant un combat, vous pouvez étourdir les ennemis en les frappant avec un long combo. Les moyens de les prendre au dépourvu et d’entrer dans un long combo incluent l’exécution d’une esquive pour activer le ralenti, gagner avec succès un affrontement à l’épée, ou simplement se mettre à leurs côtés ou derrière où ils n’ont pas la capacité de se défendre. Alors allez en ville ! Frappez-les avec une rafale de frappes normales et lourdes. Lorsque vous voyez de petites étoiles sortir de leur corps, cela signifie qu’elles sont presque abasourdies, alors continuez ! Vous saurez qu’ils sont complètement abasourdis lorsque vous voyez un groupe d’étoiles tourner autour de leur tête.

Une fois que vous les avez assommés, arrêtez d’attaquer normalement et lancez-vous ! En effectuant un mouvement de lutte sur un ennemi étourdi, vous rechargerez la puissance du katana du faisceau au maximum. Si votre grappin porte le coup fatal, vous avez également de bonnes chances de démarrer le Slash Reel. Vous devriez essayer de lancer des jets sur des ennemis étourdis chaque fois que vous le pouvez pour éviter d’avoir à recharger manuellement – ​​se sentir comme une machine à mort totalement impressionnante n’est qu’un petit avantage secondaire agréable. Attention cependant : si vous renversez un ennemi étourdi (par exemple, avec un coup de pied mortel), il ne sera plus étourdi lorsqu’il se relèvera.

CONSEILS DE CONTRLE DES FOULE

Travis n’est qu’un gars qui se retrouve souvent face à plusieurs ennemis à la fois, mais heureusement, il possède quelques compétences intéressantes pour aider à tenir les hordes à distance. La plus simple d’entre elles est l’attaque lourde en sautant : Travis tombera et créera une petite onde de choc lorsqu’il touchera le sol, faisant chanceler les ennemis dans le rayon. Cela ne fonctionnera pas pour garder les ennemis, cependant, qui peuvent riposter pendant que Travis récupère. Cependant, pour un groupe d’ennemis prêts à attaquer, cela fonctionne très bien : faites l’attaque, concentrez-vous sur un ennemi pendant qu’ils récupèrent tous, puis travaillez pour isoler cet ennemi du peloton avec des attaques et des mouvements pour une mise à mort plus facile.

Parfois, cependant, vous pourriez vous retrouver agressé de tous côtés par des ennemis dotés de défenses plus robustes. Une bonne option pour ces situations est l’attaque Death Rain que vous apprendrez un peu dans le jeu. Cela ouvre un petit portail au-dessus d’un ennemi, faisant pleuvoir des explosions d’énergie qui font un flux constant de dégâts. C’est bon pour les ennemis principalement stationnaires et les grands groupes dans une petite zone. Enfin, Death Force vous permet de dégager un chemin pour Travis en repoussant un ou plusieurs ennemis à bonne distance, les laissant au sol et vulnérables.

