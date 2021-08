No More Heroes 3 pour Nintendo Switch : tout ce que vous devez savoir

La série No More Heroes est responsable de certains des meilleurs jeux d’action sur Nintendo Switch, il n’est donc pas surprenant que de nombreux propriétaires de Nintendo Switch soient ravis de la dernière entrée de la série. No More Heroes 3 est la prochaine aventure hack and slash du concepteur de jeux préféré des fans, Suda 51, et met Travis Touchdown dans le rôle de héros pour une fois – enfin, peut-être. Voici tout ce que vous devez savoir sur No More Heroes 3.

Sauter à:

Quoi de neuf avec No More Heroes 3 ?

Mise à jour du 2 août 2021 : une nouvelle bande-annonce présente les extraterrestres à battre dans No More Heroes 3

Une nouvelle bande-annonce présente les assassins extraterrestres avec lesquels Travis devra faire face dans No More Heroes 3. Dirigés par le prince extraterrestre FU, six des méchants extraterrestres sont présentés, dont Gold Joe, Black Night Direction, Vanishing Point, Velvet Chair Girl, et Midori Midorikawa.

Mise à jour juin. 15, 2021 : No More Heroes 3 fait une apparition surprise au Nintendo Treehouse pendant l’E3

L’E3 de Nintendo était rempli de gros frappeurs, dont Metroid Dread, Shin Megami Tensai V et Breath of the Wild 2, mais No More Heroes 3 manquait à la vitrine.

Heureusement pour nous, No More Heroes 3 a fait une apparition au Nintendo Treehouse, avec une démo de 25 minutes présentant toute la gloire élégante et sanglante du jeu.

Mise à jour du 17 février 2021 : le Nintendo Direct de février nous a enfin donné une date de sortie pour No More Heroes 3

Les fans des bouffonneries meurtrières de Travis Touchdown ont enfin une date de sortie. Lors du Nintendo Direct de février, Nintendo a confirmé que No More Heroes 3 arrivera sur Nintendo Switch le 17 août. Nous avons également reçu une toute nouvelle bande-annonce, ainsi qu’un aperçu de certains des nouveaux mécanismes de jeu.

Quelle est l’intrigue de No More Heroes 3 ?

Source : Fabrication de sauterelles

Les extraterrestres ont détruit une grande ville et se sont installés confortablement sur terre. N’ayant personne pour s’opposer à eux, les extraterrestres décident d’organiser un tournoi de classement intergalactique des super-héros pour décider du sort de la Terre. Travis doit à nouveau manier son katana à faisceau et se frayer un chemin jusqu’au sommet pour sauver le monde.

Dans une interview de Game Informer, Suda-51 explique que le jeu aura lieu deux ans après Travis Strikes Again à Santa Destroy, la ville natale de Travis Touchdown. Nous savons que Sylvia sera dans ce nouveau jeu, mais son rôle sera assez différent de celui de No More Heroes 2. Apparemment, elle ne sera pas impliquée dans le monde des assassins.

À quoi ressemblera le gameplay ?

Source : Fabrication de sauterelles

Nous savons maintenant que Travis va participer au tournoi pour sauver le monde, mais il ne peut tout simplement pas pour le tournoi. Non, ce serait facile. Au lieu de cela, Travis sera obligé d’accepter de petits boulots dans le temps afin de payer les frais d’inscription. Ensuite, vous devrez vous battre dans divers défis basés sur de nombreux genres de jeux vidéo différents.

Travis utilisera régulièrement le Death Glove de Travis Strikes Again pour améliorer et personnaliser son ensemble de mouvements. Nous pouvons nous attendre à beaucoup d’action exagérée en dehors des activités ordinaires de la vie réelle aux scénarios brillamment absurdes pour lesquels la série No More Heroes est connue.

Y aura-t-il des commandes de mouvement ?

Source : Fabrication de sauterelles

Les fans de No More Heroes et de sa suite No More Heroes 2: Desperate Struggle connaissent bien les commandes de mouvement du jeu. Eh bien, vous serez heureux de savoir que les commandes de mouvement seront disponibles dans No More Heroes 3. Utilisez les Joy-Cons pour pirater, tailler, suplexer et tondre l’herbe. La technologie est malade !

Quels personnages pouvons-nous nous attendre à voir apparaître dans No More Heroes 3 ?

Source : Fabrication de sauterelles

Peu de temps après le lancement de la dernière bande-annonce, Suda 51 s’est rendu sur Twitter et a révélé de nouvelles illustrations, de nouveaux personnages et les acteurs de la voix qui leur donnent vie.

L’attente touche à sa fin! Sortie du 27/08 confirmée ! Découvrez la première annonce de la programmation des acteurs de la voix pour No More Heroes 3! # NMH3 pic.twitter.com/kN6nOCgsXK – SUDA51/須田剛一 (@suda_51) 17 février 2021

Suda 51 a ensuite mis en évidence deux nouveaux personnages. L’un d’eux est le frère jumeau et rival de Travis, Henry Cooldown. L’autre est M. Blackhole, un personnage qui est apparu dans Travis Strikes Again mais sous une autre forme.

Dois-je jouer aux précédents jeux No More Heroes ?

Source : Fabrication de sauterelles

No More Heroes 3 est le troisième volet de la série principale (et le quatrième de la série au total), mais faut-il jouer aux jeux précédents de la série pour apprécier pleinement No More Heroes 3 ? Eh bien, oui et non. Bien que l’histoire suive les exploits de Travis Touchdown après les événements des jeux précédents, les intrigues de chaque jeu sont assez bien autonomes. Cependant, il y a beaucoup de personnages des jeux précédents qui apparaissent, et Travis Strikes Again élargit considérablement la tradition de No More Heroes, donc si vous ne voulez manquer aucun détail dans No More Heroes 3, vous voulez lire les titres précédents.

Heureusement pour vous, No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle et Travis Strikes Again: No More Heroes sont tous disponibles en téléchargement sur le Nintendo eShop dès maintenant.

Quand No More Heroes 3 sortira-t-il ?

Source : Fabrication de sauterelles

No More Heroes 3 arrivera sur Nintendo Switch le 17 août 2021. Initialement prévu pour sortir l’année dernière, No More Heroes 3 était initialement prévu pour une sortie en 2020 mais a été éliminé de sa fenêtre de sortie en raison de l’impact de COVID-19 sur le développement du jeu.

Combien coûtera No More Heroes 3 ?

Source : Fabrication de sauterelles

Vous pouvez précommander No More Heroes 3 maintenant pour 60 $, ou vous pouvez rechercher les éditions Deluxe et Collector du jeu.

Annoncée par l’éditeur Pix’n Love, The Collector’s Edition comprendra une boîte en carton avec pantone argenté, le jeu physique, un artbook de 96 pages, 4 lithographies et un certificat d’authenticité numéroté. Il semblerait que l’Édition Collector ne soit limitée qu’à 2 500 exemplaires. L’édition Deluxe sera encore plus difficile à mettre la main sur. Limitée à 500 exemplaires, l’Édition Deluxe comprend un coffret « grand format », le jeu physique, une bande-son vinyle, un artbook de 96 pages, 4 lithographies grand format, et un certificat d’authenticité signé Suda51.

Les deux éditions ne sont disponibles que sur le site de Pix’n Love pour une durée limitée, alors agissez dès maintenant si cela vous intéresse ! Si vous récupérez une copie du jeu sur Pix’n Love, sachez que votre achat est sans région, il fonctionnera sur n’importe quelle Nintendo Switch de n’importe quelle partie du monde.

protagoniste homicide

Plus de héros 3

Retour à une autre aventure de hack and slash

En tant que Travis Touchdown, affrontez des forces extraterrestres et engagez-vous dans des batailles épiques tout en vous frayant un chemin à travers ce nouveau jeu.

Un vrai prix

No More Heroes 3 (Édition Collector)

Moe au max !

L’édition collector de No More Heroes 3 vous coûtera environ 80 euros, soit environ 100 dollars US. C’est un prix en édition limitée, alors obtenez-le avant qu’il ne soit parti !.

