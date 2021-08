No More Heroes 3 pourrait être la fin de la série, suggère Suda51

Goichi “Suda51” Suda, directeur de jeu et co-fondateur du développeur basé à Tokyo Grasshopper Manufacture Inc., a laissé entendre que No More Heroes III pourrait être la fin de la série dans son ensemble et l’histoire de Travis Touchdown.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Suda51 a déclaré que Travis Touchdown « arriverait enfin à la fin de sa bataille finale » dans No More Heroes III, suggérant que la dernière entrée dans la franchise d’action pourrait être la dernière – du moins, pour l’instant .

“Comme l’a laissé entendre l’affaire” Final “, Travis Touchdown arrivera enfin à la fin de sa bataille finale et se lancera dans un long voyage bien mérité”, a déclaré Suda51. “Rejoignez-vous alors qu’il se déchaîne complètement dans le Jardin – non, Cosmos of Madness. Maintenant, emportant avec lui mille pensées, je cours à nouveau le long de la Thunder Road. À la fin d’un voyage, le vélo cramoisi tombe dans un profond dormir.”

Alors que Suda51 a laissé entendre que No More Heroes III pourrait être la fin de la série, il n’utilise pas de langage explicite pour l’épeler – indiquant que Travis Touchdown ou la franchise No More Heroes pourraient revenir sous une autre forme à l’avenir.

Il est possible que No More Heroes puisse pivoter dans une direction différente. Depuis ses débuts en 2007, Grasshopper a développé deux spin-offs : No More Heroes: World Ranker en 2012 et Travis Strikes Again: No More Heroes en 2019. Alors que Travis Strikes Again fait partie de la série principale, Suda51 ne le considère pas comme une suite de No More Heroes II, mais plutôt comme un nouveau départ pour Travis. Travis Strikes Again introduit également des changements notables dans la franchise, en particulier en changeant la perspective de visionnage de haut en bas.

Nous avons attribué un score de 4/10 au jeu d’action-aventure dans notre critique de No More Heroes 3, le critique Richard Wakeling déclarant : “Après une attente de 11 ans, peut-être que No More Heroes 3 était toujours destiné à ne pas répondre à nos attentes. Mais pour terminer sans même un touché est une grosse déception.”

No More Heroes 3 est maintenant disponible sur Nintendo Switch.