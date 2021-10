No More Heroes Dev Grasshopper Manufacture racheté par NetEase

NetEase Games a annoncé l’acquisition de Grasshopper Manufacture, le studio connu pour des jeux tels que No More Heroes, Lollipop Chainsaw et killer7. Grasshopper a célébré son 23e anniversaire en mars dernier, et maintenant le studio va de l’avant pour explorer les efforts créatifs avec NetEase.

« NetEase Games comprend les points forts de Grasshopper Manufacture Inc. et est disposé à nous soutenir, et est un partenaire extrêmement fiable. NetEase Games sera principalement chargé de conseiller nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement de jeux », a écrit le PDG de Grasshopper. Goichi Suda dans un communiqué.

Annonce sur Grasshopper Manufacture Inc. Rejoindre NetEase Games.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site officiel.https://t.co/Il3uYWoDcJ – Sauterelle (@Grasshopper_EN) 22 octobre 2021

Le studio s’assure de conserver sa « saveur Grasshopper Manufacture » et sa qualité uniques, s’efforçant de sortir trois jeux supplémentaires au cours de la prochaine décennie. NetEase fournira également un soutien solide en termes d’art et d’assurance qualité.

« NetEase est honoré d’être le compagnon de M. Suda et de Grasshopper Manufacture Inc. dans ce nouveau voyage vers le futur », a écrit la société dans un communiqué. « Nous espérons donner au studio une liberté de création et un soutien financier suffisant afin de permettre à ce studio de créer des œuvres encore plus sensationnelles pour les joueurs du monde entier. »

La dernière version de Grasshopper Manufacture, No More Heroes III, a été lancée en août sur Nintendo Switch. Dans la critique de No More Heroes III de GameSpot, Richard Wakeling a déclaré : « Après une attente de 11 ans, peut-être que No More Heroes 3 était toujours destiné à ne pas répondre à nos attentes. Mais terminer sans toucher est une grosse déception. »

