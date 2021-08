“No More Tears” d’Ozzy Osbourne sera célébré avec l’édition limitée du 30e anniversaire de Tower Records

Tour Records, la chaîne de musique emblématique qui a défini le commerce de détail de la musique à l’ère pré-numérique, est de retour et célèbre le 30e anniversaire de Ozzy Osbourne‘s “Cesse de pleurer” avec un ensemble exclusif de vinyles et de t-shirts en édition limitée. Cette série limitée de seulement 500 unités est disponible dès maintenant sur TowerRecords.com et comprend l’exclusivité Tour Records ensemble de vinyles colorés deux LP, livre photo 7″x7″ avec des photos de l’événement de lancement et un t-shirt exclusif “I Was There”.

Ozzy première première “Cesse de pleurer” avec un lancement surprise à Tour Records à New York le 17 septembre 1991.

Plus de 30 ans après sa sortie, “Cesse de pleurer” sera célébré avec un album audio numérique élargi qui sortira le 17 septembre (Sony).

A sa sortie, “Cesse de pleurer” a donné quatre singles dans le Top 10 du palmarès Billboard Rock Tracks, “Maman, je viens à la maison” (#2), “Route vers nulle part” (#3), “Temps après temps” (#6) et la chanson titre (#10). De plus, l’album “Je ne veux pas changer le monde” gagné Ozzy son premier Grammy pour une version live du morceau qui figurait sur son 1993 “En direct et fort” album. Les GrammyLe morceau gagnant était l’une des quatre chansons de l’album co-écrites avec Ozzyami et collègue de longue date de Lemmy Kilmister; les autres comprennent “Maman, je viens à la maison”, “Désir” et “Hellraiser”. L’album est resté un Ozzy classique, gagnant une place (#22) sur Fil audio‘s “Top 90 Hard Rock + Metal Albums of the ’90s” avec Rock classique ultime comprenant “Cesse de pleurer” sur leur liste “Top 100 des albums rock des années 90”.

“J’ai beaucoup de bons souvenirs de la réalisation de l’album”, Ozzy dit. “Nous avons travaillé dur sur le disque avec John Purdell et Duane Baron, qui sont devenus deux membres supplémentaires du groupe. Avant d’entrer en studio, nous avons discuté de ce que nous allions faire – tout était prévu. C’est tellement agréable quand vous avez un producteur qui fait plus partie du groupe qu’eux qui vous dit : ‘non, tu fais comme ça.’ Parce que nous les écrivons et quand vous écrivez les chansons, vous avez une image mentale de la façon dont vous pensez que vous voulez que ça sonne. Parfois, vous êtes surpris pour le mieux, mais d’autres fois vous êtes déçu, mais John et Duane fait un travail extraordinaire sur l’album. C’était vraiment très bien fait. Chaque chanson a été travaillée pendant longtemps et nous avons passé du temps supplémentaire à essayer de faire les choses correctement. Mais il y avait aussi beaucoup de gaffes et nous nous sommes bien amusés à le faire. Et Zakkjoue dessus est spectaculaire.”

Zakk Wylde ajoute: “Sur le premier disque, c’était, comme, ‘Je ne peux pas croire que je suis ici.’ J’avais définitivement rampé dans le feu et je n’arrêtais pas de penser. “Tu dois produire. Tu dois trouver des trucs sympas.” Au ‘Cesse de pleurer’, je suppose que j’étais plus détendu. Avec Ozzy, chaque fois que nous jouons des riffs, il disait “continue à jouer ce riff”. Presque à chaque fois qu’il monte là-bas et commence à chanter ce qui lui vient naturellement, il le fait sortir du parc tout le temps. Je veux dire, il y a très, très peu de fois où il a dit : ‘Non, permettez-moi d’y revenir. Je n’aime pas ce que je chante. Je vais trouver quelque chose de mieux. Tout ce que vous entendez sur le disque est à peu près la première chose qu’il a commencé à chanter qui est naturellement sortie de lui, qu’il a commencé à entendre dans sa tête. Ce qui est incroyable. Mon amour pour lui et mon admiration pour lui sont devenus encore plus forts et plus grands au fil des ans. C’est plus grand que la musique. C’est toujours un bon moment chaque fois que nous sommes ensemble, c’est toujours comme si c’était une fête du rire, et puis faire les disques est aussi plus qu’hilarant.”

“Maman, je viens à la maison”, le plus gros succès de l’album qui Ozzy co-écrit avec Kilmister, commencé par Zakk au piano, est devenu non seulement un hymne rock, mais une chanson classique parmi les soldats.

“A cette époque, beaucoup de gens allaient à la guerre en Irak”, Ozzy Remarques. “Nous avons entendu dire que les GI envoyaient cette chanson à leurs femmes. Les soldats aiment toujours cette chanson.”

“Je me souviens quand nous travaillions sur l’album, j’ai à l’origine écrit ‘Maman, je viens à la maison’ au piano”, Zakk dit. “J’avais la musique, puis quand nous sommes arrivés en studio, je l’ai transposée sur la guitare à 12 cordes. J’étais comme” oh laisse-moi l’essayer sur la 12 cordes et voir à quoi ça ressemble. ” C’est comme ça que ça a évolué dans la chanson, à l’origine c’était juste moi et Ozz nouilles au piano.”

Les “Cesse de pleurer” la liste étendue des pistes de l’album audio numérique est la suivante :

01. M. Tinkertrain



02. Je ne veux pas changer le monde



03. Maman, je viens à la maison



04. Désir



05. Cesse de pleurer



06. Ne reviendra pas à la maison (NAS)



07. Hellraiser



08. Temps après temps



09. Piétinement de zombies



dix. AVH



11. Route vers nulle part



12. Ne me blâme pas*



13. Fête avec les animaux*



14. Je ne veux pas changer le monde (démo)**



15. Maman, je viens à la maison (démo)**



16. Désir (démo)**



17. Temps après temps (démo)**



18. Ne rentrera pas à la maison (NAS) (démo)**



19. Mme J. (démo)**



20. Je ne veux pas changer le monde (habitent)†



21. Route vers nulle part (habitent)†



22. Cesse de pleurer (habitent)†



23. Désir (habitent)†



24. Maman, je viens à la maison (habitent)††

* morceaux bonus actuellement sur l’album numérique chez les DSP



** démos du CD promo 1991 “Les sessions de démonstration de No More Tears” (également “Prince des ténèbres” coffret), pas actuellement chez les DSP



audio en direct de “Mémoires d’un fou” DVD, San Diego 1992, pas actuellement chez les DSP



audio en direct de “Mémoires d’un fou” DVD, MTV 1992, pas actuellement chez les DSP

Crédit photo: Jeff Katz