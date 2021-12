« No One Sings Like You Anymore » de Chris Cornell est nominé aux Grammy Awards

Crédit photo : UMe Musique

Chris Cornell a reçu deux nominations aux Grammy pour son album posthume, No One Sings Like You Anymore Vol 1.

Le chanteur a été nominé pour le meilleur album rock et la meilleure performance rock pour « Nothing Compares 2 U ». L’album est une collection triée sur le volet de 10 reprises, qu’il a personnellement sélectionnées et séquencées pour célébrer les artistes et les chansons qui l’ont le plus inspiré.

L’album a été enregistré par Chris en 2016 et est son dernier album studio entièrement terminé. Il présente des reprises de chansons de John Lennon, de Ghostland Observatory, de Harry Nilsson, d’Electric Light Orchestra, de Lorraine Ellison, etc. Tous les instruments de No One Sings Like You Anymore ont été joués par Chris Cornell et Brendan O’Brien, qui ont produit et mixé l’album.

« Travailler avec Chris sur ce disque a été l’une des grandes joies de ma vie », déclare O’Brien. «Nous avons passé un bon moment à le faire et avions prévu de faire plus de chansons à un moment donné. Il me manque beaucoup et j’aimerais qu’il soit ici pour profiter de la reconnaissance qu’il reçoit.

« Cet album est si spécial car c’est une œuvre d’art complète que Chris a créée du début à la fin », déclare sa veuve, Vicky Cornell.

« Son choix de reprises offre un regard personnel sur ses artistes préférés et les chansons qui l’ont touché. Il avait hâte de le sortir. Ce moment est doux-amer parce qu’il devrait être ici pour le faire lui-même, mais c’est avec peine et joie que nous partageons cet album spécial.

Plus personne ne chante comme toi Liste des morceaux » Obtenez-le tant que vous le pouvez » » Sautez dans le feu » » Ville triste et triste » » Patience » » Rien ne se compare à 2 U » » Regarder les roues » » Vous ne savez rien de l’amour » « Confrontation » « Rite pour être traité » « Restez avec moi bébé »

La reprise de Guns & Roses « Patience » par Chris lui a valu son premier hit solo au Billboard #1 sur le palmarès Mainstream Rock Songs.