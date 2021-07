“No Place In Heaven”: l’album pop mature de Mika

Mika‘s No Place In Heaven, son quatrième album, a été rapidement reconnu dès sa sortie comme son œuvre la plus confiante à ce jour, remplie de mélodies pop enjouées montrant à quel point son écriture de chansons devenait accomplie. Si la tension plus cassante de ses deux premiers albums s’était adoucie au moment de la sortie de son troisième, The Origin Of Love, No Place était encore plus ensoleillé.

“Après 30 ans, je me suis fait la promesse d’arrêter de m’isoler autant et de me lancer dans les choses avec un peu plus d’insouciance et de franchise.” il a dit En dehors avant la sortie de la collection aux États-Unis. “[This is a] album pop direct, bas, ouvert, ludique, franc mais mature, qui s’inspire de la musique pop des années 60 – tout comme mon premier l’a fait.

Certes, le premier single et le premier morceau, “Talk About You”, publié en mars 2015, présente parfaitement ce ton; sa mélodie enjouée complétée par une vidéo pointue avec des échos des glorieuses scènes sonores hollywoodiennes de l’époque dorée et des comédies musicales plus contemporaines de Broadway. Mais avec seulement des classements modestes dans les charts obtenus pour la sortie en Europe continentale, une autre série de vidéos promotionnelles d’autres coupes a été rapidement publiée pour renforcer le profil de l’album. Même alors, seul le deuxième single officiel “Staring at the Sun” a attiré beaucoup plus l’attention des charts. La rédaction des titans de l’écriture de chansons pop Wayne Hector et Benny Benassi a aidé à créer un smash presque certain, avec un refrain qui fait écho au lest commercial des dieux du stade Coldplay ou Une république.

En effet, la plupart du succès commercial de l’album a été largement concentré sur des marchés où sa carrière parallèle en tant que juge musical à la télévision était en plein essor. En France, on pouvait trouver Mika perché sur l’une des célèbres chaises rouges de The Voice, et en Italie, il était à mi-chemin d’une course de trois ans en tant que juge sur The X Factor.

Néanmoins, No Place In Heaven est une collection diversifiée et extrêmement accomplie. « All She Wants » s’inspire de la pop californienne des années 60, avec un refrain qui Maman Cass aurait pu facilement revendiquer la sienne ; tandis que la ballade poignante au piano « Last Party » sonne comme une composition perdue du recueil de chansons de dix ans plus tard Elton John. Le réalisateur et célèbre photographe de mode Peter Lindbergh est passé derrière l’objectif pour diriger une performance vidéo simple et d’une beauté envoûtante en noir et blanc qui compte parmi les plus saisissantes de Mika. Comme pour d’autres artistes avec une forte volonté d’innover, il est parfois vrai que moins en résultera plus.

« Oh Girl You’re the Devil » s’inspire également du piano-pop des années 1970. Les comparaisons avec les auteurs-compositeurs-interprètes de cette époque sont évidentes, mais non moins justifiées par leur familiarité ; mais accuser Mika d’avoir suivi une sorte de formule, c’est rater complètement son objectif. Les influences sont là mais, par No Place In Heaven, il avait trouvé plus d’équilibre et de charme superposé et facile dans son travail. Sur « Good Guys », la reformulation « Où sont passés tous les gays ? » affiche un niveau de confiance qui prouve, peut-être, à quel point Mika a trouvé la trentaine plus facile que la décennie au cours de laquelle il a connu la gloire pour la première fois.

Une piste qui a été dépoussiérée pour un seul numéro tardif était “Hurts”. Dans sa forme originale, c’est une ballade clairsemée et obsédante. Pour son inclusion dans la bande originale du film italien Un Bacio, il a reçu une cure de jouvence électro-pop et a fait de solides affaires sur le seul marché sur lequel il pouvait compter.

“Good Wife” et “Rio” sont peut-être les compositions qui auraient pu trouver une place le plus facilement dans Life In Cartoon Motion ou The Boy Who Knew Too Much – la narration sur les deux est imaginativement évocatrice et les mélodies suffisamment directes pour alimenter une simple poussée d’adrénaline. (Si Mika décide un jour de créer un théâtre musical, il vous serait conseillé d’être le premier en ligne en réservant ces places à l’avance.)

“Ordinary Man” clôt la collection standard de No Place In Heaven et a été acclamé comme la plus belle ballade qu’il ait enregistrée à ce jour. Au Pop Sinfonia, un enregistrement de concert live réalisé au Teatro Sociale du 19ème siècle à Côme, en Italie, accompagné d’un orchestre complet dirigé par Simon Leclerc, c’est un triomphe absolu.

