“ No Sleep ‘Til Hammersmith’ ‘de Motörhead obtient une extension pour son 40e anniversaire

De retour à l’été 1981, MOTÖRHEAD est devenu plus fort, plus sale et plus universel, et vous recevez une invitation à revivre cette plus glorieuse des réalisations une fois de plus …

Dans le prolongement de la célébration de l’année 2020 de MOTÖRHEADemblématique “As de pique” l’album vient l’album live pour terminer tous les albums live le record live incontesté définitif de tous les temps, “No Sleep ‘Til Hammersmith”. Pour fêter les 40 ans de cet album numéro un, il est présenté dans de nouvelles éditions de luxe.

Il y aura des packs de livres cartonnés en deux formats CD et triple LP, avec un nouveau site démolissant le remaster de l’album original, des titres bonus et le concert inédit – dans son intégralité – de l’hôtel de ville de Newcastle, le 30 mars 1981, l’histoire de l’album et de nombreuses photos inédites. En outre, l’album sera publié sous la forme d’un coffret de quatre CD des trois concerts enregistrés pour l’album, publié ici dans son intégralité pour la toute première fois et prêt à briser joyeusement ce qui reste de vos tympans reconnaissants.

Sur cette version originale du 27 juin 1981, Lemmy est cité comme disant de “No Sleep ‘Til Hammersmith” après qu’il soit tombé au premier rang des classements britanniques: “Je savais que ce serait le live qui irait le mieux, parce que nous sommes vraiment un groupe live. Vous ne pouvez pas écouter un disque et découvrir de quoi nous parlons . Vous devez nous voir. ” “No Sleep ‘Til Hammersmith” a été MOTÖRHEADest le premier et le seul album numéro un au Royaume-Uni et reste l’album live le plus nécessaire de tous les temps.

le “No Sleep ‘Til Hammersmith” Le coffret CD contient:

* Le “No Sleep ‘Til Hammersmith” album, remasterisé à partir des bandes originales originales. Comprend des pistes bonus supplémentaires et des enregistrements de vérification sonore récemment découverts et inédits.



* Les trois enregistrements complets des concerts qui composent “Pas de sommeil”, jamais publié dans leur intégralité.



* L’histoire de “No Sleep ‘Til Hammersmith” raconté à travers des entretiens inédits et nouveaux avec les personnes qui étaient sur la route à l’époque.



* Des photos inédites et des souvenirs rares.



* Affiches de concert A3 recto-verso de 1981.



* Reproduction USA ’81 tour pass.



* MOTÖRHEAD Plectre “England”.



* Badge de tournée européenne 1981.



* Reproduction d’un billet pour l’hôtel de ville de Newcastle



* Carte postale de dépliant de concert de Port Vale

MOTÖRHEAD en 1981, il y avait une bande d’extrêmes; un mélange inflammable de célébration non-stop sur leur succès croissant et de greffe punitive, souligné par une dynamique inter-bandes poudrière. Après l’enregistrement “As de pique”, il avait atteint la quatrième place au Royaume-Uni; la percée meurtrière après “Overkill” et “Bombardier” avait fait un travail préparatoire essentiel, fin des années 1980 “Ace Up Your Sleeve” La tournée au Royaume-Uni a été un tour d’honneur triomphant qui s’est répercuté sur l’enregistrement de “No Sleep ‘Til Hammersmith”. L’album a pris son titre d’une inscription peinte sur l’un des camions, faisant référence aux 32 concerts auxquels ils jouaient avec seulement deux jours de congé. La liste des morceaux a fini par contenir trois morceaux de “As de pique”, cinq de “Overkill”, “Bombardier”titre de la chanson et deux de leurs débuts éponyme.

Liste des pistes du coffret CD

“No Sleep ‘Til Hammersmith”

01. As de pique



02. Reste propre



03. Métropole



04. Le marteau



05. Cheval de fer



06. Pas de classe



07. Exagéré



08. (Nous sommes) le Roadcrew



09. Capricorne



dix. Bombardier



11. Motörhead



12. Sur le dessus



13. Train gardé un roulement



14. Reste propre (Sound check)



15. Membre de membre (Sound check)



16. Cheval de fer (Sound check)

En direct à l’hôtel de ville de Newcastle le 30 mars 1981

01. As de pique



02. Reste propre



03. Sur le dessus



04. Métropole



05. Vous tirer dans le dos



06. Le marteau



07. Jailbait



08. Partir d’ici



09. Cheval de fer



dix. Feu feu



11. Capricorne



12. Trop tard trop tard



13. Pas de classe



14. (Nous sommes) L’équipe de route



15. Mordre la balle



16. La poursuite vaut mieux que la capture



17. Exagéré



18. Bombardier



19. Motörhead

En direct à l’hôtel de ville de Newcastle le 29 mars 1981

01. As de pique



02. Reste propre



03. Sur le dessus



04. Métropole



05. Vous tirer dans le dos



06. Le marteau



07. Jailbait



08. Partir d’ici



09. Feu feu



dix. Capricorne



11. Trop tard trop tard



12. Pas de classe



13. (Nous sommes) L’équipe de route



14. Mordre la balle



15. La poursuite vaut mieux que la capture



16. Exagéré



17. Bombardier



18. Motörhead

En direct au Leeds Queens Hall le 28 mars 1981

01. As de pique



02. Reste propre



03. Sur le dessus



04. Métropole



05. Vous tirer dans le dos



06. Le marteau



07. Jailbait



08. Partir d’ici



09. Feu feu



dix. Capricorne



11. Trop tard trop tard



12. Pas de classe



13. (Nous sommes) L’équipe de route



14. Mordre la balle



15. La poursuite vaut mieux que la capture



16. Exagéré



17. Bombardier



18. Motörhead

Crédit photo: Graham Mitchell



