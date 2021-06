“No Sleep Till Hammersmith”: Motörhead atteint sa destination

Si 1980 a été une bonne année graphique dans l’histoire de Motörhead, puis 1981 l’a mis dans l’ombre. Sur le palmarès des albums britanniques du 27 juin de cette année-là, ils ont marqué leur premier et unique numéro 1 dans leur pays d’origine avec No Sleep ‘Til Hammersmith. Le leader Lemmy a déclaré plus tard que ce n’était même pas son album live préféré du groupe. Mais il est devenu l’un des plus célèbres de l’histoire du rock, avec un titre qui est passé dans le lexique musical.

Les redoutables rockeurs avaient tourné la décennie avec leur premier single du Top 10 britannique, l’EP No.8 The Golden Years. Ils ont ensuite terminé 1980 avec un premier album dans le top 10, Ace Of Spades, et un classement dans le Top 20 pour sa chanson-titre hymne.

Loin de Hammersmith

Au début de 1981, Motörhead était de retour dans la vénérable émission britannique Top Of The Pops dans un double programme avec le groupe de rock féminin Girlschool. Ils faisaient la promotion de leur EP commun St. Valentine’s Day Massacre ensemble en tant que Headgirl. Son succès n ° 5 était la configuration parfaite pour un album live de Motörhead qui, malgré sa référence évidente au titre d’un lieu célèbre de Londres, n’avait en fait aucun lien avec Hammersmith Odeon.

L’album a été enregistré principalement au concert du groupe le 30 mars de la même année à l’hôtel de ville de Newcastle. Un morceau venait de leur concert là-bas la veille, un autre du Queen’s Hall de Leeds encore une nuit plus tôt, et un autre d’un lieu non précisé en 1980. Le public désormais immense de Motörhead était d’humeur.

Une chance bienvenue de rock

La Grande-Bretagne était sous l’emprise du groupe de mégamix aux sons pop néerlandais Starsound. Ils avaient suivi leur tube “Stars On 45” en atteignant le numéro 1 avec l’album du même nom, et y rester pendant pas moins de cinq semaines. L’album Motörhead a offert aux fans de rock quelque chose de complètement différent, et ils l’ont saisi. Dans le classement du 27 juin 1981, No Sleep ‘Til Hammersmith est entré au n°1.

Le règne a peut-être été de courte durée, car la collection Disco Daze et Disco Nites du label de compilation Ronco a remplacé No Sleep au sommet une semaine plus tard. Mais il ne faisait aucun doute que Motörhead était désormais la royauté du rock britannique. L’album a passé cinq semaines de plus dans le top cinq et est devenu disque d’or fin septembre.

« Puissance purifiée »

Même Paul Morley du NME, clairement pas un passionné, a été ému d’admettre dans sa critique de l’album : « La discipline et la conception de leur art, la puissance purifiée et la passion essentielle de leur musique, maintiennent une détermination et un dynamisme uniques. Leur charge sans changement est excitante.

Mais quel était l’album live de Motörhead que Lemmy préférait ? En 1999, il est allé (peut-être sans surprise, car il en faisait la promotion) pour un qui n’a pas du tout fait les charts. Interrogé par Record Collector si No Sleep était le meilleur album live de tous les temps, il a répondu : « Non. Tout est plus fort que tout le monde. C’est un double, pour commencer, et c’est un meilleur groupe, je pense.

Écoutez la liste de lecture Work From Home Rock.