No Sudden Move Cast : où vous avez déjà vu les acteurs

Bill Duke (Aldrick Watkins)

En tant qu’Aldrick Watkins, un pilier du crime, Bill Duke joue un rôle de premier plan dans No Sudden Move. Plus particulièrement, Duke était le Sgt. Mac Eliot dans Predator. Il est également apparu dans American Gigolo, Commando, Menace II Society, Exit Wounds, X-Men: The Last Stand, Payback, Bird on a Wire, No Man’s Land, Get Rich or Die Tryin, Red Dragon, Action Jackson et Mandy. Auparavant, Duke a été vu dans High Flying Bird et The Limey de Steven Soderbergh. De plus, à la télévision, Duke a un rôle récurrent dans Black Lightning de The CW.

En dehors du jeu d’acteur, Bill Duke a réalisé Sister Act 2: Back in the Habit. Ses autres films incluent Not Easy Broken, The Killing Floor, A Rage in Harlem, Deep Cover, The Cemetery Club, America’s Dream, Hoodlum, Cover, Dark Girls et Created Equal. De plus, Duke a réalisé des épisodes de Dallas, Falcon Crest, Cagney & Lacey, Hill Street Blues, The Twilight Zone, Knots Landing, Brewster Place, Miami Vice et Matlock.