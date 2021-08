No te lo creerás, un portátil Lenovo Yoga…¡rebajado 300€!

Hay muchos aspectos a tener en cuenta cuando queremos comprar un nuevo portátil. Pero puede que las principales sean la fiabilidad, velocidad, autonomía y el diseño. La bonne note est que c’est Yoga C630 cuenta con todo ello. Si estas buscando un portátil para estar conectar y trabajar de forma cómoda es idéal, pero si lo que buscas es un centro de entretenimiento malmetida, mejor aún.

Rendimiento asegurado

Tal y como indica la propia Google, son ordenadores diseñados para ayudarnos a realizar las tareas de manera más rápida y sencilla. Ejecutan el Sistema operativo Chrome, que tiene almacenamiento en la nube, los mejores elementos de Google integrados y múltiples niveles de seguridad. Este Yoga de Lenovo avec les dernières caractéristiques de Chromebook. Destaca en primer lugar por su cuidado diseño, con un color azul noche y una fabrication 100% en aluminium.

Cuenta con una pantalla táctil casi sin bordes de 15,6 pulgadas, que es perfecta para disfrutar de lo último en entretenimiento. Al tener un sistema de diseño convertible de 360º, permite que pueda userse tanto en modo portátil como en modo tablet. Además tiene un grosor de 17,8 mm et un peso de solo 1,9 kg. Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un teclado retroiluminado blanco completeo y un TrackPad espacioso. El rendimiento isá asegurado, ya que el Chromebook Yoga C630 cuenta con un processeur Intel Core i5-8250U avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire eMMC.

Tampoco se queda cojo en conexiones al contar con USB tipo C, microSD y USB 3.0, wifi 2×2 AC con Bluetooth 4.1 y une webcam de 720p avec les systèmes d’altavoces de 2W, para hacer videollamadas con buena calidad de imagen y sonido. Al estar ideado por Google integra un antivirus integrada y ofrece una sincronización perfecta todos los telefonos y tablet Android. Además, cuenta con la tienda de aplicaciones de Google pour podder descargar cientos de apps y compris les propias de Google comme YouTube, Google Photos, Google Maps, Google Hangouts y muchas más.

Tiene un descuento bestial

Le Lenovo Yoga Chromebook C630 a un prix officiel de 950 euros. Péché embargo, en estos moments est disponible en Amazon pour 650 euros. Esto supone un descuento total de 300 euros sobre el coste habitual o lo que es lo mismo, un 32% de descuento. Pero eso no es todo, ya que los clientses Prime de Amazon no pagarán nada por el envío, pudiendo además pagar el equipos a plazos. En el caso de elegir esta modalidad, el portátil se puede pagar en cuatro cuotas de 162,50 euros sin intereses. Sin embargo, es posible que este precio desaparezca pronto, ya que no podemos saber por cuánto tiempo estará activo.