No te lo vas a creer… Un iPad Mini por solo 319€ en Worten

Quizás llevabas un tiempo soñando en tener un iPad pero tu presupuesto nunca te lo ha permitido. Pues bien, ahora puede cumplirse tu sueño gracias a la increíble oferta que encontramos en Worten por el hermano pequeño de la familia. el ipad mini. El modelo en cuestión es el Mini 4, un tablet de 7,9 pulgadas para ejecutar todo tipo de tareas y que podemos conseguir ahora a un precio que seguramente nunca imaginabas.

Como podrás imaginar, a este precio no puede ser una de las últimas versions del iPad Mini, pero la verdad es que si no quieres gasstarte mucho más de 300 euros, es una gran oportunidad. Este iPad Mini 4 es un modelo con pantalon LCD IPS de 7,9 pouces que ofrece une résolution de 2048 x 1536 pixels et que c’est impulsado por el procesador A8 de Apple junto a 1 GB de memoria RAM.

Diseño, calidad y rendimiento

En el apartado de almacenamiento, hay que indicar que dispone de 16 Go de l’espace pour la garde Nuestros archivos y donde instalar todo tipo de apps y juegos desde la Apple Store, mientras que a nivel multimédia, cuenta con une caméra frontale de 2,4 mégapixels et un trasera o principal de 10 mégapixels. También est équipé avec dos altavoces et tiene ranura pour tarjeta SIM, por lo que podremos insertar un duplicado de nuestra tarjeta del móvil para recibir y realizar llamadas a través iPad Mini.

Un niveau de connexion, es un modèle avec port USB Lightning, es la version avec WiFi y Cellular y también dispone de Bluetooth y GPS integrado. Cabe añadir que también tiene un conjunto interesante de sensores como acelerómetro, giroscopio y barómetro.

En su pequeño cuerpo de 20,3 x 13,48 x 0,61 cm et 301 grammes de peso, alberga una batería de 5124 mAh de capacidad que es capaz de otorgar a este Apple iPad Mini de a 10 heures d’autonomie, tiempo que podremos usarla sin preocuparnos de tenerla que cargar. Un tamaño que hace que sea un tablet muy manejable, aunque siempre podemos echar mano de alguna de las fundas para el iPad Mini que nos permiten proteger el dispositivo de cualquier percance.

iPad Mini 4 et sortie de Worten

El modelo en oferta es en color blanco y es un modelo que Worten vende en su appartement de sortie, ya que es un producto que cuenta con la caja ouverte. Por lo tanto, si nos decidimos a realizar el pedido, es important conocer este detalle. Según indica el propio Worten, de todas las unidades en stock ya van quedando pocas, por lo que si estás interesando deberías darte prisa si no quieres que se agoten.

El precio de venta recomendado para este modelo es de 532,99 euros, pero debido a esta circunstancia de que la caja esté abierta, el precio del iPad Mini 4 ha sido rebajado hasta los 319,77 euros. Esto supone un ahorro de plus de 210 euros, por lo que la oferta merece mucho la pena.

Además, es un producto que podemos recibir en casa casi de manera inmediata, puesto que la oferta ofrece un plazo estimado de entrega de tan nada más que uno o dos días laborables. Si estabas pensando comprarla para regalártela en Reyes, todavía estás a tiempo. Los gastos de envío son gratis, por lo que no tendremos que asumir ningún coste adicional porque nos la traigan a casa.