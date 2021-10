Daniel Craig joue le rôle de James Bond dans « No Time To Die ».

Source : MGM

« Pas le temps de mourir » a rapporté environ 56 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture national, le quatrième meilleur premier film de James Bond en près de 60 ans d’histoire de la franchise.

Le film a rapporté 23,3 millions de dollars vendredi, 18,1 millions de dollars samedi et devrait générer environ 14,5 millions de dollars de ventes de billets dimanche. À l’échelle mondiale, le film a engrangé 313,3 millions de dollars depuis sa sortie internationale il y a deux semaines.

Alors que certains analystes du box-office ont prévu que le film pourrait atteindre 80 millions de dollars, voire 100 millions de dollars, lors de ses débuts aux États-Unis et au Canada, les chiffres d’ouverture du dernier film de James Bond sont toujours une solide démonstration pour l’ère de la pandémie.

« Ce n’est pas un film d’un week-end et je pense que la passion pour Bond s’est jouée dans les attentes élevées », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Les attentes élevées étaient le reflet de l’enthousiasme que tout le monde avait pour ce film et du besoin refoulé de voir enfin le film après 18 mois d’attente supplémentaires. »

À l’approche de son week-end d’ouverture, « No Time to Die » dépassait les attentes avancées en matière de vente de billets. Fandango a rapporté la semaine dernière que le film dépassait les préventes de « Venom: Let There Be Carnage ». La suite de « Venom » détient actuellement le record de pandémie pour le plus grand nombre de courses du week-end d’ouverture.

La performance de « No Time to Die » souligne les défis permanents auxquels est confronté le box-office national. À savoir, attirer les consommateurs dans les cinémas.

« Bien que la longue durée ait pu jouer un rôle, la performance du week-end d’ouverture de » Pas le temps de mourir « est peut-être plus représentative du fait que les cinéphiles matures ont tendance à ne pas se précipiter le week-end d’ouverture pour voir un film », a déclaré Dergarabedian. mentionné.

La franchise James Bond a près de six décennies et le public qui sort pour ces films a tendance à être plus âgé. Près de 60% des cinéphiles venus voir le film ce week-end avaient plus de 35 ans et 36% des acheteurs de billets avaient plus de 45 ans.

Les publics plus âgés ont été plus lents à retourner dans les cinémas à la suite de la pandémie, ce qui a entraîné une réduction des courses au box-office pour les films qui s’adressent aux générations plus âgées. Environ 25% des acheteurs de billets qui sont allés voir « Pas le temps de mourir » ce week-end ont noté que c’était la première fois qu’ils retournaient au cinéma depuis plus de 18 mois, a rapporté MGM.

« Les débuts de Bond témoignent toujours de l’attrait durable de la franchise et du grand intérêt pour le chant du cygne de Daniel Craig… analyste en chef chez Boxoffice.com.

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal et CNBC. Universal sort « No Time To Die » à l’international tandis que MGM s’occupe de la sortie nationale. Amazon a annoncé son intention d’acheter MGM plus tôt cette année. NBCUniversal possède Fandango.