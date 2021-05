No Time To Die La chanteuse Billie Eilish étourdit en corset et partage un message de positivité corporelle

Au cours de la dernière année, Billie Eilish a pris des mesures pour récupérer et façonner l’image de son corps à sa manière. Ces efforts l’ont vue devenir plus à l’aise dans sa peau et plus désireuse d’avoir des discussions comme celle dont cette déclaration a été tirée. Jamais du genre à reculer ou à redorer, il est clair qu’entre son nouveau single «Your Power» et les récentes promotions qu’elle a faites pour son dernier travail, c’est une conversation qui donne le ton pour ce prochain chapitre de la carrière de Billie Eilish. Nulle part cela n’est plus évident que dans l’un des messages sur les réseaux sociaux qu’elle a partagés, montrant l’une de ses photos Vogue, avec un message très similaire à la légende: