No Time To Die Le réalisateur fait un film de bande dessinée suivant

La bande dessinée se concentre sur deux personnages principaux, Debbie Decay et Led Dent, qui sont des soldats de la paix travaillant à Los Angeles jusqu’à ce qu’ils obtiennent un emploi pour s’aventurer dans un pays sans technologie connu sous le nom de Garden Nation of Tokyo. Tokyo Ghost pourrait faire des comparaisons avec Mad Max: Fury Road, Blade Runner ou Akira, avec des racines dans la littérature classique assimilées à 1984 ou Brave New World. Il y a un vaste monde de science-fiction en jeu ici qui pourrait engendrer des suites si le premier film devenait un succès.