“No Time to Die” marque 119 millions de dollars pour ses débuts internationaux

Daniel Craig joue le rôle de James Bond dans “No Time To Die”.

MGM

Le dernier film de James Bond n’arrivera aux États-Unis que vendredi, mais il fait déjà des vagues au niveau international.

“No Time to Die” a rapporté environ 119,1 millions de dollars de ventes de billets internationaux au cours du week-end, ce qui en fait le premier titre de la Motion Picture Association à l’ère de la pandémie à dépasser les 100 millions de dollars lors d’une première à l’étranger sans la Chine. Le cinquième et dernier film de James Bond avec Daniel Craig arrivera en Chine le 29 octobre.

Le film a obtenu les meilleurs résultats du week-end d’ouverture pour un film de James Bond dans 24 pays, dont le Japon, Hong Kong et l’Allemagne, et a contribué à alimenter les meilleurs week-ends d’ouverture de l’ère pandémique dans 21 pays, dont le Royaume-Uni.

Ce sont des résultats bienvenus pour MGM et Universal, qui sont co-distributeurs du film. “Pas le temps de mourir” a été longtemps retardé pendant la pandémie alors que les studios attendaient des signes indiquant que les cinéphiles étaient prêts à retourner au cinéma.

“No Time to Die” a été repoussé pour la première fois depuis sa sortie en novembre 2019 lorsque Danny Boyle, qui était censé écrire et réaliser le film, a quitté le projet. Il a rebondi entre quelques dates avant de sortir en avril 2020. Avec des cinémas fermés dans le monde entier pendant la pandémie, il a d’abord été repoussé à novembre 2020, puis à avril 2021 avant de s’installer à une date d’octobre.

“La demande refoulée construite au cours d’une attente de six ans depuis” Spectre “, ainsi que l’importance de la fin de l’ère Craig en tant que Bond, ont rendu ce visionnage obligatoire, même pour le fan de 007 le plus décontracté”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. “Pour les aficionados inconditionnels, ‘No Time to Die’ représente une étape majeure et un véritable événement cinématographique à ne pas manquer.”

Les ventes avancées de billets à l’échelle internationale et nationale ont donné aux analystes du box-office l’espoir d’une solide tournée en salles. D’autant plus que “No Time to Die” n’est disponible qu’en salles.

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal et CNBC. Universal sort “No Time To Die” à l’international tandis que MGM, propriété d’Amazon, s’occupe de la sortie nationale.