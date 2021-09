No Time To Die Premiere: Daniel Craig marche une dernière fois sur le tapis rouge en tant que James Bond, la duchesse de Cambridge éblouit en robe dorée

in

Daniel Craig a commencé son parcours d’espion dans le film Casino Royale de 2006.

Après beaucoup de bruit, Daniel Craig alias James Bond revient pour la dernière fois dans les cinémas près de chez vous et la première mondiale de la 25e franchise de l’univers des espions a eu lieu mardi à Londres. L’acteur anglais de 53 ans prendra sa retraite en tant que James Bond après la sortie de Pas le temps de mourir. Le film sort dans le monde entier et dans les salles le 30 septembre.

Nous vous attendions… Daniel Craig est arrivé sur le tapis rouge de la première mondiale de #NoTimeToDie au @RoyalAlbertHall. pic.twitter.com/WhG226rKus – James Bond (@007) 28 septembre 2021

No Time To Die voit Bond sortir de sa retraite en Jamaïque pour aider à traquer un nouveau méchant armé d’une technologie mortelle.

Daniel Craig a commencé son parcours d’espion dans le film Casino Royale de 2006. Viennent ensuite Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015). Auparavant, le film devait sortir en avril 2020. Cependant, la date de sortie a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus et le film sort enfin en salles après un retard de 18 mois.

Bond Girl Ana de Armas et le nouveau méchant oscarisé Rami Malek étaient également présents à la première. La première mondiale a également réuni la famille royale britannique. Le réalisateur Gurinder Chaddha a partagé une vidéo où la famille royale a été vue en train de faire une ovation à James Bond Daniel Craig ! Elle a écrit : « C’est parti ! #RoyalsFamily pour soutenir #NoTimeToDie et #britishcinema avec un réalisateur américain d’origine japonaise excité (sic)!”

Ana de Armas (Paloma) illumine le tapis rouge du @RoyalAlbertHall lors de la première mondiale de #NoTimeToDie. pic.twitter.com/oyzjLVou8d – James Bond (@007) 28 septembre 2021

Kate Middleton et la duchesse de Cambridge sont également arrivées sur le tapis rouge pour assister à la première mondiale vêtues d’une robe dorée éblouissante avec un décolleté plongeant et des détails de paillettes à motifs accompagnés du duc de Cambridge, le prince William. Le duc, en revanche, avait l’air fringant dans son smoking de velours noir. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été rejoints au Royal Albert Hall par le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Leurs Altesses Royales le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles et Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Cambridge lors de la première mondiale de #NoTimeToDie @clarencehouse @KensingtonRoyal pic.twitter.com/Vdc1ZHZacg – James Bond (@007) 28 septembre 2021

Selon le compte officiel des médias sociaux de Kensington Palace, la première mondiale « profitera aux organisations caritatives soutenant les membres actifs et anciens des trois agences de renseignement : le Secret Intelligence Service, le Security Service et le GCHQ ».

D’une durée de près de trois heures, le film de 200 millions de dollars, réalisé par Cary Joji Fukunaga, à partir de sa bande-annonce, promet les habituelles séquences d’action à indice d’octane lourd Bondesque, des poursuites en voiture et des cascades dans des endroits pittoresques, y compris les habitations troglodytes de la ville de Matera, dans le sud de l’Italie. . L’actrice française Léa Seydoux reprend son rôle de Madeleine Swann de Spectre de 2015. Rami Malek rejoint la franchise, l’une des plus précieuses d’Hollywood, en tant que méchant Safin.

