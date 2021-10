Après plus de 18 mois de retards dus à la pandémie, No Time to Die est sorti en salles aux États-Unis. Le dernier film de James Bond de l’ère Daniel Craig a rapporté 56 millions de dollars dans 4 407 cinémas nord-américains, selon les estimations faites ce dimanche qui le placent à la première place du box-office.

Le film n’a battu aucun record de pandémie ou de 007, mais il n’était pas loin non plus; en fait, c’est la quatrième meilleure première de la série, qui compte déjà 25 films. Bien que James Bond ne soit pas Marvel en ce qui concerne les week-ends d’ouverture, il a toujours eu un public plus âgé qui ne se présente généralement pas au cinéma le premier week-end. En fait, le meilleur premier d’un film de Bond n’a même pas atteint 100 millions de dollars. C’était 88,4 millions pour Skyfall, qui a été créé en 2012.

« Il a fallu beaucoup de temps pour porter ce film sur grand écran », a déclaré Erik Lomis, responsable de la distribution pour United Artists Releasing. « C’est exactement là où nous pensions que ce serait et là où le suivi l’avait prédit. »

Cary Joji Fukunaga était chargé de diriger cet épisode, avec Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch et Rami Malek, en tant qu’antagoniste. Les critiques et le public ont eu une réponse positive (84% sur Rotten Tomatoes et un A- dans CinemaScore). Selon les données à ce jour, le public est majoritairement masculin (64 %) et de plus de 35 ans (57 %).

Contrairement à de nombreux films sortis pendant la pandémie en streaming ou hybride, No Time to Die n’a jamais envisagé ces options pour sa sortie. En plus d’être le film de Bond le plus long de l’histoire de la série à deux heures et 43 minutes, c’était aussi l’un des plus chers avec un budget de production d’environ 250 millions de dollars, sans compter les frais de marketing qui auraient dépassé les 100 millions.

« Michael Wilson et Barbara Broccoli croient fermement en l’expérience théâtrale », a déclaré Lomis à propos des producteurs du film. « Ils nous ont donné un excellent film et ensemble nous l’avons emmené au cinéma. C’était très important pour nous, pour eux et pour les propriétaires de cinémas. Et quand on voit ce genre de résultats, c’est très gratifiant. »

Selon le distributeur nord-américain United Artists Releasing, 25% des téléspectateurs sont revenus en salles pour la première fois en 18 mois ce week-end, suggérant que le dernier opus de 007 aura un long chemin à parcourir.

Il a également déclaré qu’il avait reçu des appels de propriétaires de cinémas à travers les États-Unis disant que le public applaudissait régulièrement à la fin du film.

Mais la rentabilité des films Bond se résume finalement à l’international, qui à l’époque de Craig représentait régulièrement plus de 70 % du total mondial. No Time to Die a été lancé à l’étranger le week-end dernier, Universal et MGM gérant différents territoires, dimanche, le chiffre d’affaires brut mondial était estimé à 313,3 millions.

« Ce film est devenu si grand parce que c’était vraiment le premier film de grande envergure à s’éloigner de sa date de sortie lorsque la pandémie a commencé », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste des médias chez Comscore. « Que Bond soit toujours attrayant, viable et pertinent 60 ans plus tard est assez surprenant », a-t-il ajouté.

Deuxième derrière Bond était Venom: Let there be Carnage, un film qui a pris la première place la semaine dernière et a chuté de 64% par rapport à sa sortie record de 90 millions de dollars. Au cours de son deuxième week-end, il a ajouté 32 millions, à ce jour, il a levé 185,6 millions de dollars dans le monde.

Mis à part Pas le temps de mourir, ce fut une semaine relativement calme au box-office. Parmi les autres films qui ont fait leurs débuts, citons la première de la production islandaise de A24’s Lamb, qui a rapporté 1 million de dollars dans seulement 583 cinémas, et Mass of Bleecker Street, qui a ouvert ses portes dans quatre cinémas pour 14 457 $.

De son côté, Disney prévoit de dépasser les 2 milliards de recettes au box-office mondial en 2021. Ce rythme devrait se poursuivre tout au long du mois d’octobre avec l’arrivée d’Halloween Kills and Dune, qui a déjà engrangé 117 millions de dollars à l’international.

« Il y a un an, nous étions désespérés à propos de la situation », a déclaré Dergarabedian. « Depuis début 2021 à ce jour, c’est désormais 32% de plus que l’an dernier. Nous gagnons du terrain ici et nous avons beaucoup de gros films en route. L’industrie va de l’avant et Halloween Kills pourrait être beaucoup plus important que n’importe qui peut espérer », a-t-il déclaré.

La liste de Comscore des ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens avant les chiffres nationaux définitifs qui seront publiés lundi :

1. Pas le temps de mourir, 56 millions de dollars.

2. Venom: Let There Be Carnage, 32 millions de dollars.

3. La famille Addams 2, 10 millions de dollars.

4. Shang-Chi et la légende des dix anneaux, 4,2 millions de dollars.

5. Les nombreux saints de Newark, 1,5 million de dollars.

6. Free Guy, 1,3 million de dollars.

7. Agneau, 1 million de dollars.

8. Cher Evan Hansen, 1 million de dollars.

9. Candyman, 700 000 $.

10. Croisière dans la jungle, 214 000 $.