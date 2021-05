No War Coin, une crypto-monnaie caritative qui promet de faire la différence

Compartir

Aucune pièce de guerre n’est un pièce de charité programme de longue durée conçu pour générer des dons à donner aux organisations qui viennent en aide aux populations des régions déchirées par la guerre. Vous pouvez aider les gens de pays en guerre acheter et détenir No War Coin. Nous sommes une organisation caritative déflationniste, anti-guerre et anti-bot.

Sérieusement, combien de fois avons-nous la chance d’acheter une pièce juste au moment où il se lance? Cette pièce n’est pas sur le marché depuis une heure et a beaucoup de place pour se développer (jusqu’à la lune sanglante !!! 🚀🚀) Surtout avec la liquidité brûlée et les développeurs doxed qui traînent toujours autour du chat de groupe alors cette réponse toutes vos questions, qu’est-ce que vous n’allez pas aimer? – Complètement RUG-PROOF

Résumé des fonctionnalités:

Liquidité verrouillée dans dxlock immédiatement après avoir été ajoutée au lancement

Renonciation à la propriété (Cela se fera lorsque tout fonctionnera parfaitement)

Pas de portefeuilles cachés (authentique version équitable)

Portefeuilles d’équipe verrouillés (pour les parachutages)

Les détenteurs de NO WAR COIN sont récompensés lorsque les vendeurs vendent leurs pièces, grâce à notre mécanisme de redistribution de 2%. Nous brûlons automatiquement 2% des transactions de vente, ce qui augmente la valeur de la pièce. 3% sont également reversés à des œuvres caritatives à chaque transaction d’achat.

Tokenomics:

Taxe de 3% sur les achats (utilisée pour les dons de bienfaisance).

4% de taxe de vente (2% pour la redistribution et 2% brûlés à jamais)

NOM: No War Coin TICKER: NWC DECIMAL: 9 MAX Supply: 1,000,000,000,000,000 Adresse du contrat: 0x80c4fda478ecde9cce3804c6cbf3877deb321180

