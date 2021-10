No Way Home a besoin de voir ça

Spider-Man: No Way Home aurait facilement dépassé le milliard de dollars au box-office avant la pandémie. Le montant total aurait pu approcher les 2 milliards de dollars, compte tenu de l’intérêt massif suscité par le film Sony-Marvel MCU. C’est d’autant plus impressionnant si l’on considère la manière dont les studios commercialisent le film. Ils ont tardé à révéler le titre et la première bande-annonce est tombée après avoir été divulguée sous une forme pré-VFX. C’est tout le marketing que nous avons eu jusqu’à présent. Nous n’avons même pas d’affiche pour No Way Home.

Une fuite clé qui a été confirmée à plusieurs reprises cette année est à l’origine de toute l’excitation. Le nouveau Spider-Man sera une aventure multivers, où Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield joueront des versions de Spider-Man de différentes réalités. Ils affronteront les Sinister Six, qui ont tous déjà été montrés ou taquinés dans la première bande-annonce. À l’approche de la date de sortie du 17 décembre, nous assisterons certainement à une augmentation significative des efforts de marketing de No Way Home. Le dernier exemple se présente sous la forme de nouvelles couvertures de Spider-Man: No Way Home qui pourraient très bien servir de premières affiches du film. Avertissement : Certains spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Le grand spoiler No Way Home

Le secret de Maguire-Garfield a commencé à fuir il y a des mois au point que vous l’avez peut-être vu même si vous évitez généralement les spoilers. Garder ce gros détail de l’intrigue secret était une tâche impossible. Bien sûr, les fuites aident probablement No Way Home plus qu’elles ne lui font de mal. Sony a déjà confirmé l’angle multivers dans la bande-annonce, où il nous a montré le méchant Doc Ock d’Alfred Molina de la trilogie Sam Raimi Spider-Man.

Mais Sony et Marvel ne veulent pas dévoiler trop de détails sur l’intrigue de No Way Home. C’est probablement pourquoi ils prennent leur temps pour sortir une affiche officielle. Une autre explication pourrait être que Sony envisage toujours un retard potentiel pour le film. Si tel est le cas, Sony retarderait également la campagne marketing finale.

Là encore, les premières interviews promotionnelles de No Way Home ont commencé à apparaître, Tom Holland ayant déjà parlé de travailler avec Molina. Et Empire vient de publier non pas une mais deux couvertures avec des images de No Way Home.

Les alternatives aux affiches No Way Home

Le magazine a publié les couvertures vendredi, taquinant que le numéro de décembre offrira « une plongée majeure et exclusive au monde dans le blockbuster Marvel le plus attendu de cette année – avec d’anciens ennemis, de nouveaux costumes et toutes sortes de chaos de bandes dessinées ».

Empire dit également que le magazine regorge « d’images inédites qui vous rendront certainement encore plus enthousiasmé par un film de Spider-Man pas comme les autres ».

La couverture du magazine Empire Spider-Man: No Way Home est une excellente alternative aux affiches. Source de l’image : Empire

Le magazine taquine le « tout nouveau costume » et mentionne « des indices sur certains des méchants sinistres » qui pourraient apparaître dans No Way Home.

Avec tout cela à l’esprit, ces couvertures peuvent facilement servir de premières affiches No Way Home. Ils appartiennent peut-être à Empire, mais le magazine les a fabriqués avec l’aide de Sony. Nous examinons les ressources visuelles officielles utilisées dans le film. Cela signifie que tout ce que vous voyez est délibéré.

La première « affiche » montre une version de Spider-Man dans le nouveau costume. Il s’agit probablement de Spidey de Tom Holland, car Holland jouera le rôle principal de Spider-Man dans No Way Home. Nous obtenons également des teasers évidents pour deux grands méchants. La bombe citrouille sur la gauche nous dit que le Bouffon Vert est dans le film. Ensuite, nous avons les tentacules robotiques indubitables Doc Ock.

Regardez attentivement, et vous verrez des éclairs qui taquinent probablement Electro, ainsi que des particules de poussière/sable qui nous rappelleront Sandman. La magie du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est également dedans. Enfin, les images fracturées représentent le multivers.

La deuxième couverture

La version bande dessinée de la couverture de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Empire

Empire a également publié une couverture semblable à une bande dessinée pour les abonnés. Il est toujours centré sur Spider-Man. Celui-ci taquine également le multivers de Spider-Man, avec un indice clair que nous pourrions voir plusieurs versions de Spider-Man. Il y a aussi beaucoup de symboles pour les méchants. Encore une fois, les tentacules de Doc Ock et la bombe citrouille sont clairement visibles. En plus de cela, nous obtenons un symbole électrique pour Electro et une main en sable pour Sandman.

Toutes les couleurs et tous les symboles sont des signes clairs de magie, alors ils taquinent le docteur Strange. Et oui, il y a un il d’Agamotto dedans juste pour le plaisir. Ils font également allusion au multivers.

C’est à peu près tout ce que vous trouverez dans ces affiches non officielles de No Way Home. Ils sont néanmoins amusants à voir, car ils semblent suggérer que la campagne marketing No Way Home a commencé. Les interviews dans le magazine sont plus intéressantes, mais elles ne sont pas encore disponibles. Et sur cette note, nous ne savons pas pourquoi Howard the Duck obtient une mention sur la première couverture.