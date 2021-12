No Way Home a eu une brillante campagne marketing avant que les spoilers ne la ruinent

Spider-Man: No Way Home ouvre dans les salles ce week-end, bien que les premières projections soient déjà en cours. Certains pays ont commencé à jouer le film Marvel très attendu mercredi. C’est le film MCU que tous les fans de Marvel meurent d’envie de voir en grande partie grâce à la campagne marketing massive. Nous parlons des spéculations Holland-Maguire-Garfield qui ont enflammé Internet pendant la majeure partie de l’année. Les fans de Spidey sont divisés entre deux camps, ceux qui pensent que les anciens acteurs feront une apparition dans le film et ceux qui pensent que ce n’est qu’un vœu pieux.

Il s’avère que Sony et Marvel avaient un plan marketing brillant pour No Way Home, dont ils n’ont jamais pu profiter en raison des nombreuses fuites. Nous vous préviendrons que quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous. Vous voudrez plutôt consulter notre critique sans spoiler Spider-Man: No Way Home si vous ne voulez pas entrer dans les détails de spoiler.

Les grosses fuites de Spider-Man

Toutes les personnes impliquées dans No Way Home ont dû répondre aux mêmes questions sur le film tout au long de l’année. Et tout le monde a démenti lorsqu’on lui a demandé si Maguire et Garfield étaient dans le film. Mais tout ce bavardage en ligne, qui ressemblait à ce qui s’est passé l’année précédant la première d’Avengers: Endgame, a accru l’intérêt des fans pour le film.

C’est la campagne de marketing clandestine No Way Home dont je parlais. Sony et Marvel ont fait peu d’efforts pour promouvoir le film au cours du second semestre. La première bande-annonce est tombée fin août après une première fuite en ligne. La bande-annonce 2 est arrivée le 15 novembre lors d’une projection spéciale. C’est à ce moment-là que les interviews de presse ont commencé et que Sony et Marvel ont véritablement lancé le marketing No Way Home.

À ce moment-là, cependant, les fans étaient probablement convaincus qu’ils devaient voir le film le plus tôt possible. C’est aussi parce que nous avons assisté à un nombre croissant de fuites depuis fin août qui ont confirmé les gros spoilers du film.

Sony et Marvel ont décidé de ne pas répondre aux rumeurs. Ils ne présentaient pas Maguire ou Garfield dans la dernière bande-annonce ni dans aucun des nombreux spots télévisés et sorties de scènes complètes. De plus, les anciens acteurs de Spider-Man ne sont pas apparus lors de la tournée de presse. Cela dit, Garfield devait encore répondre à de nombreuses questions No Way Home alors qu’il faisait la promotion de ses autres films de 2021.

Pendant ce temps, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Benedict Cumberbatch ont dû continuer à esquiver les questions Maguire-Garfield, parfois avec des résultats hilarants.

Le plan marketing original de No Way Home

Mais il s’avère que Sony et Marvel avaient un plan marketing brillant pour No Way Home. La nouvelle vient du même Hollande, qui a parlé à Yahoo Entertainment UK lundi, la première du film sur le tapis rouge.

«Nous sommes assez fatigués de constamment mentir et tromper les gens. J’ai l’impression que la conscience me pèse maintenant. C’est difficile », a déclaré Holland. Zendaya a convenu qu’il aurait été « épuisant » de garder tous les méchants secrets. C’est la partie brillante du plan de marketing initial, cependant.

« Vous vous souvenez quand c’était le plan marketing initial ? Holland a demandé à sa co-star. « Le plan initial était de faire en sorte que le film ressemble à une guerre civile entre moi et le docteur Strange, et ils allaient tout garder secret. C’est impossible. »

Sony et Marvel ont montré Doc Ock (Alfred Molina) dans la première bande-annonce de No Way Home et ont taquiné quatre autres méchants. Nous avons ensuite vu les méchants en entier dans de nombreux clips qui ont suivi. Nous avons spéculé après la première bande-annonce que la seule raison pour laquelle Sony et Marvel ont montré le méchant emblématique de Molina était à cause de ce que l’acteur avait dit plus tôt cette année. Il a révélé le secret du multivers dans une interview il y a plusieurs mois, expliquant comment Doc Ock revient à la vie dans No Way Home.

Ce fut probablement le moment qui a ruiné la campagne marketing originale de No Way Home. Mis à part l’interview de Molina, toutes les autres fuites massives de No Way Home qui ont suivi depuis la sortie de la première bande-annonce auraient paralysé l’idée marketing de la «guerre civile».

Cela dit, les bandes-annonces incluaient une partie de cette idée, montrant Strange et Peter Parker de Holland se battre dans les rues de la ville, puis dans la dimension miroir. Nous ne gâcherons pas la conclusion de la bataille Strange contre Spider-Man. Il est sûr de dire que c’est un moment fort du film.