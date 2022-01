No Way Home a introduit un nouvel Avenger avant que le script ne change

Maintenant que Spider-Man: No Way Home bat des records au box-office, nous commençons enfin à apprendre certains des secrets de la réalisation du film. Nous avons vu des interviews approfondies avec certaines des stars du film qui n’avaient plus à mentir sur les grandes révélations de No Way Home. De plus, les scénaristes de Spider-Man ont expliqué la pensée derrière No Way Home et abordé certaines des décisions de script que les fans pourraient remettre en question. Et nous apprenons plus de secrets sur la création de No Way Home, comme la ligne brillante qui n’était même pas dans le script au départ. En plus de cela, il s’avère que No Way Home était censé avoir un grand caméo qui a fini par être coupé : America Chavez, alias Miss America.

Non seulement cela, mais ce nouveau Avenger aurait été responsable de l’une des scènes emblématiques du film. Malheureusement, c’est un personnage que Sony et Marvel ont finalement dû couper, car cela n’avait pas de sens pour le script. Avant d’expliquer, vous devez savoir de gros spoils pourraient suivre ci-dessous.

Chronologie du MCU et pandémie

Avant de regarder America Chavez et son rôle potentiel dans No Way Home, nous devons nous rappeler ce qui s’est passé ces dernières années. L’intrigue a dû changer plusieurs fois. Sans surprise, la pandémie a joué un rôle énorme dans les changements de script No Way Home. C’est quelque chose que nous devons garder à l’esprit avant de regarder cette nouvelle révélation No Way Home.

Le film avait initialement une date de sortie le 16 juillet 2021. Sony et Disney l’ont annoncé fin septembre 2019, juste au moment où ils se sont réconciliés et ont mis fin à leur rupture estivale. C’était deux mois après que Marvel ait fait ses premières annonces MCU Phase 4, à la Comic-Con 2019. Nous extrairons une date spécifique de ce panneau Hall H: le 7 mai 2021. C’était la sortie originale de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Date.

En d’autres termes, No Way Home aurait dû venir après Multiverse of Madness. Sachant ce que nous savons maintenant sur No Way Home, il aurait été logique que les événements de Doctor Strange 2 influencent le script No Way Home. C’est aussi pourquoi avoir America Chavez dans un film multivers comme No Way Home aurait eu du sens.

Les films et émissions de télévision de Marvel ne sont pas toujours diffusés dans l’ordre chronologique. Vous devriez vérifier la chronologie réelle du MCU si vous envisagez de revoir les films ou de les voir pour la première fois.

Mais étant donné que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) est un personnage majeur de No Way Home, il est logique de supposer que No Way Home et Multiverse of Madness sont connectés. Les deux sont des films multivers qui impliquent ce puissant Avenger. Nous ne l’aurions pas su en 2019, bien sûr.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la scène de combat No Way Home Source de l’image: Sony

Le script No Way Home change

Ce qui s’est passé dans la vraie vie, c’est que la pandémie a frappé. Marvel a dû reporter toutes les productions de films et d’émissions de télévision et retarder les sorties. La première de No Way Home a eu lieu à la mi-décembre 2021. Doctor Strange 2 a obtenu une date de sortie fin mars 2022. Ensuite, Marvel a repoussé la suite au début du mois de mai 2022.

En conséquence, Multiverse of Madness est désormais une « suite » de No Way Home. Et certaines fuites ont dit que WandaVision, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 pourraient être considérés comme une sorte de mini-trilogie d’événements multivers dans la phase 4.

Les scénaristes de No Way Home, Erik Sommers et Chris McKenna, ont déjà confirmé dans une interview avec Variety il y a quelques jours que la pandémie avait bel et bien changé le scénario. Ils ont fait une référence directe à Doctor Strange 2, sans mentionner le rôle d’America Chavez dans No Way Home :

« En fait, nous travaillions à partir de choses qui se passaient dans ‘Doctor Strange 2’ et essayions de les incorporer dans notre scénario », explique McKenna. « Quand nous avons commencé à écrire, [Strange] connaît de première main les dangers de se tromper avec ces choses. Ensuite, nous l’avons changé pour qu’il soit une personne qui ne connaît pas grand-chose au multivers. Mais cela rend encore plus effrayant de commencer à s’amuser avec ces choses, parce que c’est la peur de l’inconnu. Quoi qu’il en soit, il était la voix de la raison disant : » Vous ne jouez pas avec le destin d’un individu » – et Peter Parker étant assez naïf pour dire : » Pourquoi pas ? Pourquoi ne pouvons-nous pas sauver ces gens ? »

America Chavez et la scène clé de No Way Home

Ce contexte est important pour comprendre pourquoi America Chavez (Xochitl Gomez) ne s’est jamais présenté dans No Way Home.

Oh, donc l’Amérique était à l’origine censée présenter Tobey & Andrew, mais en raison de la sortie de Multiverse of Madness après NWH, ils ont juste donné la magie à Ned à la place pic.twitter.com/Y4zbO9wCzS – Lunwi (@Lunwi88) 8 janvier 2022

Le Web est en effervescence, alors que l’art conceptuel officiel de No Way Home a été mis en ligne. Les images ci-dessus proviennent de cette collection d’art et mettent en évidence un moment charnière dans le script No Way Home.

À un moment donné du film, Peter Parker de Tom Holland reçoit une aide inattendue des autres variantes de Spider-Man de Sony. Andrew Garfield et Tobey Maguire se présentent dans cet ordre. Et c’est à ce moment-là que le public se déchaîne. Hilarant, c’est Ned (Jacob Batalon) qui fait venir les deux Spider-Man. Il le fait en ouvrant accidentellement des portails à « Peter Parker ». Ned ne savait pas qu’il pouvait faire de la magie. Ou qu’il y a plusieurs Peter Parker à New York.

Mais dans une version antérieure du script No Way Home, cela aurait été America Chavez présentant Tobey et Andrew. Comme les écrivains de No Way Home l’ont expliqué ci-dessus, dans cette version des événements, Strange aurait déjà connu les dangers du multivers.

Peter Parker, Ned et MJ dans Spider-Man: No Way Home trailer 2. Source de l’image: Sony

America Chavez et les futurs Avengers

Chavez est un super-héros adolescent qui peut voyager dans d’autres temps. Cela devrait être similaire à la façon dont Strange et Wong (Benedict Wong) utilisent des portails pour voyager n’importe où dans cette réalité. Nous avons vu ce genre de voyage multivers dans What If…? de The Watcher et ce dangereux Infinity Ultron.

Après son introduction dans Multiverse of Madness, nous pourrions voir Miss America faire équipe avec d’autres super-héros adolescents dans les Young Avengers. En d’autres termes, America Chavez pourrait travailler avec Peter Parker de Tom Holland au-delà de No Way Home. Elle est également affiliée aux West Coast Avengers si Marvel suit cette voie. Mais nous prenons de l’avance ici. Aussi impressionnant que cela aurait été de voir Miss America apparaître dans No Way Home, le changement de scénario aurait pu profiter au film. Et Ned.

Le multivers de la folie ouvre le 6 mai. C’est à ce moment-là que nous verrons ce nouvel Avenger en action pour la première fois.