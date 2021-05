No Way Home ‘a peut-être été gâté – .

Marvel Studios sait garder un secret, mais même l’équipe qui a assemblé les Avengers n’est pas parfaite. Par exemple, nous avons vu des fuites à gogo sur Spider-Man: No Way Home, et au moment où le film sortira enfin en décembre, il ne restera peut-être plus de surprises à gâcher. En fait, cette semaine seulement, Jeff Sneider de Collider a apparemment révélé les méchants du film dans le dernier épisode de son podcast. Si vous ne voulez pas être gâté, arrête de lire maintenant.

Le premier scoop de Sneider concerne le titre, qui n’a apparemment rien à voir avec Peter Parker:

«J’avais entendu dire que No Way Home n’était pas en référence à Spider-Man mais aux méchants – que les méchants sortaient de toutes les dimensions alternatives et des choses comme ça, et qu’ils n’avaient aucun moyen d’obtenir domicile.”

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles les Sinister Six – une équipe éminente de méchants qui combat fréquemment Spider-Man dans les bandes dessinées – joueraient un grand rôle dans No Way Home. Sneider a entendu la même chose et dit qu’en plus d’Alfred Molina et Jamie Foxx reprenant leurs rôles de Docteur Octopus et Electro, Willem Dafoe revêtira à nouveau le costume Green Goblin et servira de méchant principal.

Bien sûr, ce ne sont que trois méchants, mais Sneider a également révélé le reste de l’équipe méchante:

«J’ai entendu Sandman, Rhino et Lizard. Ce sont les trois autres que j’ai entendus. Je ne sais pas si l’un d’entre eux est confirmé. Je ne sais pas si Rhys Ifans, [Paul] Giamatti ou Thomas Hayden Church ont été vus sur le plateau ou quoi que ce soit. Je n’ai pas vraiment prêté attention aux photos de paparazzi ou à des choses comme ça. Mais c’était ce que j’avais compris, c’est que les six anciens méchants de Spider-Man – car cela n’a pas vraiment de sens d’introduire de nouveaux méchants nécessairement dans ce film – mais six méchants de Spider-Man du passé se retrouvent dans l’univers de Peter Parker , et ce sont eux qui n’ont aucun moyen de rentrer chez eux. »

Sneider a dit que nous devrions prendre ces rumeurs avec un grain de sel, mais toutes les rumeurs que nous avons entendues maintenant semblent aller dans la même direction. Alfred Molina et Jamie Foxx ont confirmé qu’ils seraient dans le film, donc si Marvel ramène déjà quelques méchants emblématiques, pourquoi ne pas les ramener tous?

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

