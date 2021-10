No Way Home a peut-être fuité

Le grand secret de Spider-Man: No Way Home a été divulgué il y a plusieurs mois. Au début, cela semblait être une rumeur folle selon laquelle Tobey Maguire et Andrew Garfield amèneraient leurs Spider-Men au MCU, où ils rencontreraient Peter Parker de Tom Holland. Mais ensuite, le nombre de fuites a augmenté au point que tout le monde en parlait. Mais à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du film, nous voyons encore plus de fuites qui semblent légitimes. Cela inclut une fuite qui pourrait gâcher une scène particulière de No Way Home. Holland l’a qualifié de « l’une des scènes les plus cool que j’ai jamais tournées ». Remarquez; de gros spoilers nous attendent.

Couverture exclusive No Way Home d’Empire

Sony et Marvel ont été aussi secrets que possible lorsqu’il s’agit de promouvoir le film. Le sous-titre est arrivé après des mois d’attente, et la première bande-annonce est tombée un bon moment après cela. Marvel n’a confirmé que certains des nouveaux jouets No Way Home, car Sony a publié quelques images de l’ensemble. Mais c’est tout ce que nous avons obtenu du prochain film de Spider-Man de sources officielles jusqu’à ce qu’Empire commence à faire la publicité de son numéro de décembre.

Empire a livré des couvertures de No Way Home, taquinant plus de contenu de Spider-Man 3. En quelques jours, nous avons obtenu de nombreuses photos haute résolution du film qui ont été présentées dans le magazine. Les images montraient Spider-Man avec et sans masque. Nous avons également eu des photos du Doc Ock d’Alfred Molina face à l’un des Spider-Men. Mais ce sont vraiment les interviews des acteurs et des équipes qui étaient encore plus intéressantes.

Holland, qui a la réputation de divulguer des spoilers MCU, n’a révélé aucun secret de No Way Home cette année. Et il n’a rien donné d’important à Empire à propos du film non plus. Mais il a taquiné que No Way Home allait effectivement présenter quelques scènes fantastiques.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres Spider-Men apparaissaient dans le film, l’acteur a répondu qu’il n’en avait aucune idée. Il est « toujours dans le noir », a-t-il déclaré. Si Maguire et Garfield sont dans le film, alors personne ne le lui a dit.

Tante May (Marisa Tomei) dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

La scène la plus cool

Holland a reconnu une scène massive qui l’a tellement énervé qu’il a bu quatre tasses de café avant de se rendre à la répétition. Quand il est arrivé, il a découvert que Zendaya et Jacob Batalon étaient là, même si c’était leur jour de congé. « Ils se sont dit : ‘Frère, tu penses vraiment que nous allons rater cette répétition ?' », a déclaré Holland à Empire.

On ne sait pas qui pourraient être le personnage mystérieux et les personnages. Et certains pourraient spéculer qu’il pourrait s’agir de la scène du mème Spider-Man que nous attendons tous de voir.

Holland a également mentionné « l’une des scènes les plus cool que j’ai jamais tournées » dans l’interview. On ne sait pas si cela est lié au bit Zendaya-Batalon ci-dessus. Holland a révélé que la scène mettait en vedette Peter Parker, tante May (Marisa Tomei), Happy (Jon Favreau) et une vedette invitée spéciale.

« Ce sont quatre personnes assises à une table, ayant une conversation sur ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable », a-t-il déclaré à Empire. « L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. »

Nous avons expliqué ces derniers jours que la couverture Empire n’est pas le seul nouveau développement de Spider-Man 3. Une chaîne d’événements inattendue aurait pu révéler la fin réelle de No Way Home, avec la mort déchirante, le destin de Peter et une scène post-générique. Les mêmes fuites nous racontent comment les trois Spider-Men se rencontrent pour la première fois, révélant le personnage surprenant qui fait tout arriver.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

Les récentes fuites de Spider-Man

Tout cela grâce aux Redditors qui ont reconstitué quelques-unes des récentes fuites de No Way Home, y compris celles provenant de sources plus sombres. Des rumeurs plus récentes d’initiés de confiance indiquent que ces rapports plus anciens contenaient des détails précis sur l’intrigue. L’un de ces Redditors s’appelle Pomojema_SWNN.

Selon sa rafle, Tobey Maguire est le mystérieux quatrième personnage de la scène impliquant Peter, tante May et Happy. Il n’y a aucun moyen de confirmer tout cela, mais presque tous ceux qui liront l’interview de Holland penseraient probablement à Maguire en premier lieu.

Empire détaille plus tôt dans l’article comment Holland est allé à la première de Sam Raimi Spider-Man 2 alors qu’il n’avait que huit ans. Holland était obsédé par ces films à l’époque. Il ne savait pas qu’il jouerait un Peter Parker différent face au même Doc Ock de Molina. Il est logique de supposer que Maguire est dans cette scène « la plus cool » de No Way Home.

Ces récentes rafles de fuites de No Way Home ont révélé que Maguire et Garfield viendraient au MCU via le sort que Strange bâcle à cause des conversations constantes de Peter. Mais ce sera Ned qui les trouvera dans le MCU, avec l’aide d’un Sling Ring que Peter glisse de Strange. Une fois que Maguire et Garfield arrivent, ils sont traités comme des co-responsables du film. Cela pourrait expliquer pourquoi Maguire est dans cette scène particulière.

Les fuites disent que tante May meurt dans le film après que Green Goblin (Willem Dafoe) ait détruit son appartement. Cela pourrait-il être lié à la scène la plus « cool » de Hollande ? Il faudra attendre la sortie du film.