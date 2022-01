No way home apporte de l’optimisme au box-office américain pour 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Hollywood a clôturé 2021 avec plus de feux d’artifice au box-office pour Spider-Man: No Way Home, qui a dominé tous les films pour la troisième semaine consécutive et fait déjà partie des films les plus rentables de l’histoire. Mais même avec tout le champagne qui surgit pour No Way Home, l’industrie cinématographique se dirige vers 2022 avec de nombreuses raisons à la fois d’optimisme et d’inquiétude après une année au cours de laquelle les revenus totaux des billets ont doublé par rapport à 2020, mais sont toujours là. -pandémie.

Les cinémas ont commencé l’année en grande partie fermés, mais se sont terminés avec un grand succès. La suite Marvel de Sony Pictures No Way Home a levé environ 52,7 millions de dollars au cours du week-end pour porter son total sur trois semaines à 609,9 millions de dollars. Cela se classe 10e de tous les temps en Amérique du Nord. Dans le monde, il a gagné 1,37 milliard de dollars, un total qui le place au-dessus de Black Panther et en fait le 12e film le plus rentable au monde.

No Way Home, le troisième film indépendant de Tom Holland en tant que Webslinger, a donné un énorme coup de pouce au rallye au box-office qui a commencé sérieusement au printemps dernier lorsque les cinémas américains ont ouvert leurs portes après un an de fermeture de COVID-19. Les films Marvel ont dominé l’année mouvementée, représentant les quatre meilleurs films de 2021 : No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Venom : Let There Be Carnage et Black Widow.

Le box-office nord-américain en 2021 s’élevait à 4,5 milliards de dollars, selon la firme de données ComScore. C’est environ 60% de moins qu’en 2019, avant l’époque des téléspectateurs masqués, de la distanciation sociale et des variantes de virus comme omicron actuellement en hausse.

Il n’est pas certain que les films atteindront un jour ces totaux d’avant la pandémie, étant donné que les fenêtres de cinéma exclusives ont diminué depuis lors, les studios ont expérimenté des premières hybrides et peu, à part les films de super-héros, remplissent les cinémas. En partie à cause des pannes de COVID-19, le calendrier de sortie de 2022 est exceptionnellement rempli de blockbusters potentiels, notamment The Batman, Black Panther : Wakanda Forever, Top Gun : Maverick, Jurassic World : Dominion, Thor : Love, et Thunder et Avatar 2.

La deuxième place du week-end est revenue à la suite animée d’Universal Picture Sing 2. Il a fallu 19,6 millions de dollars lors de son deuxième week-end pour porter son total de deux semaines à 89,7 millions de dollars. C’est un résultat cohérent étant donné que les films familiaux et les films qui se tournent vers les cinéphiles plus âgés ont été les plus lents à récupérer pendant la pandémie. Sing 2 a ajouté 54,9 millions de dollars supplémentaires à l’international. Son palmarès devrait en faire la sortie animée la plus importante de la pandémie.

Mais après No Way Home et Sing 2, il y avait peu de choses à attirer les cinéphiles pendant le week-end de vacances.

The King’s Man, le troisième volet de la série Kingsman de Matthew Vaughn, a rapporté 4,5 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine après des débuts ternes. Mais c’était suffisant pour la troisième place. La sortie de Disney, produite par 20th Century Studios, a rapporté 47,8 millions de dollars dans le monde.

West Side Story de Steven Spielberg a vendu 2,1 millions de billets lors de son quatrième week-end. Tout en tenant bien (le film était en baisse de 26% par rapport à la semaine précédente), le rebond de Noël qui était autrefois envisagé pour la comédie musicale acclamée ne s’est pas matérialisé. West Side Story a rapporté 29,6 millions de dollars décevants à l’échelle nationale.

Après avoir échoué à faire ses débuts la semaine dernière, Warner Bros. The Matrix Resurrections a chuté de 64% lors de son deuxième week-end à 3,8 millions de dollars. Le film est diffusé en simultané sur HBO Max, une pratique de 2021 que le studio s’est engagé à mettre fin en 2022. Le redémarrage tant attendu de The Matrix a même été dépassé par la deuxième semaine du drame de la NFL Kurt Warner American Underdog, qui a permis de récolter 4,1 $. millions pour Lionsgate.

L’une des seules nouveautés de la semaine était Memoir of Apichatpong Weerasethakul, avec Tilda Swinton. Son distributeur, Neon, a mis au point une nouvelle stratégie pour le lancement art et essai, en projetant le film dans une seule salle à la fois, sans aucun projet de diffusion ou de sortie physique future. Memoria a commencé son voyage chimérique à travers le pays avec 52,656 millions de dollars depuis son ouverture le 16 décembre au IFC Center de New York.

Estimation des ventes de billets du vendredi au dimanche dans les cinémas aux États-Unis et au Canada, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. Spider-Man : No Way Home, 52,7 millions de dollars.

2. Chantez 2, 19,6 millions de dollars.

3. L’homme du roi, 4,5 millions de dollars.

4. Underdog américain, 4,1 millions de dollars.

5. Les révolutions matricielles, 3,8 millions de dollars.

6. West Side Story, 2,1 millions de dollars.

7. Ghostbusters : Afterlife, 1,4 million de dollars.

8. Pizza à la réglisse, 1,2 million de dollars.

9. Un journal pour la Jordanie, 1,2 million de dollars.

10. Encanto, 1,1 million de dollars.