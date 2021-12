No Way Home ‘atteint 25 mille dollars – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La première de Spider-Man : No Way Home se rapproche de plus en plus. C’est sans aucun doute l’un des événements cinématographiques les plus attendus de ces dernières années, comme en témoignent plusieurs sites de prévente de billets qui s’effondrent lors de la mise à disposition des billets au public.

Une fièvre pour Spider-Man et son multivers qui se ressent aussi à la revente, où les billets ont déjà un prix astronomique.

Aux premières heures de dimanche aux États-Unis, plusieurs sites internet avaient prévu de lancer la prévente des billets pour le film qui sortira en salles dans deux semaines. Cependant, la demande a fait planter les serveurs, générant un profond malaise chez les adeptes du super-héros Marvel qui se sont indignés sur les réseaux.

Maintenant, un tweet de l’utilisateur EARTH_96283 montre que les billets sur la plate-forme d’achat et de vente eBay atteignent des prix stratosphériques allant jusqu’à 25 000 $.

Tout semble indiquer que la fièvre de la nouvelle livraison de Spider-Man de Tom Holland et la chute des plateformes de prévente en ligne ont poussé les fans du personnage à se rendre sur des sites comme eBay à la recherche d’une solution pour acheter des billets.

Et c’est que dans sa nouvelle aventure, Peter Parker, dans son empressement à redevenir un héros anonyme, demande l’aide du docteur Strange (Bennedict Cumberbatch) qui lance un sort avec lequel, accidentellement, déclenche le chaos dans le multivers, les obligeant à arrivent des méchants d’autres réalités.

Ainsi, le film mettra en scène Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus d’Alfred Molina ou Bouffon vert de Willem Dafoe, des méchants qui ont affronté les versions du héros auparavant incarnées sur grand écran d’abord par Tobey Maguire puis par Andrew Garfield. .

Dans l’espoir que les trois Spider-Man se retrouvent enfin sur grand écran, le film réalisé par Jon Watts sortira en salles le 15 décembre.