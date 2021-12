No Way Home’ avec Belinda – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’interprète mexicain Christian Nodal s’est caractérisé pour voir « Spider-Man: No Way Home » avec sa partenaire, la chanteuse Belinda, alors qu’il le partageait sur ses réseaux sociaux.

C’est via son compte officiel sur Instagram, dans la section stories, que Christian Nodal a partagé une photographie habillée en Spider-Man, très dans son style.

Sans aucun doute, « Spider-Man: No Way Home » a battu des records, évinçant des films comme « Avengers: Infinity War », devenant le plus réussi aux États-Unis.

« Spider-Man: No Way Home » a atteint 260 millions de dollars aux États-Unis depuis le week-end de sa première.

Faisant partie des films Marvel les plus attendus, Christian Nodal n’a pas manqué l’occasion d’aller voir le film en compagnie de Belinda.

Le chanteur, qui a fait savoir qu’il serait accompagné de Belinda, a utilisé un sweat-shirt du personnage et a ajouté une cagoule rouge, une paire de gants et des chaussures de tennis de la même couleur.

Christian Nodal n’a pas manqué l’occasion de montrer à ses fans qu’il irait voir ‘Spider-Man : No Way Home’.

Dans la description de son selfie miroir, le petit ami de Belinda a écrit : « Devine où je vais. »

« Le meilleur couple pour toujours et jamais, amen », a ajouté Christian Nodal à l’histoire, dans laquelle il a également tagué Belinda.