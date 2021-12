No Way Home cache une énorme révélation des Avengers

C’est enfin le 17 décembre, le vendredi que les fans de Marvel attendaient. Si vous n’avez pas encore vu Spider-Man: No Way Home dans les avant-premières du mercredi ou du jeudi, vous vous dirigerez probablement vers un cinéma près de chez vous à partir d’aujourd’hui. De nombreuses émissions sont à guichets fermés depuis des semaines, ce qui signifie que certains fans de Spider-Man devront attendre quelques jours de plus pour voir si les grandes fuites de No Way Home étaient vraies. Nous avons déjà notre critique sans spoiler Spider-Man: No Way Home pour vous tenir au courant jusque-là. Mais dans ce qui suit ci-dessous, nous parlerons d’une grosse révélation d’œufs de Pâques des Avengers qui se cache dans No Way Home.

Les événements de No Way Home auront un impact sur le MCU et les Avengers à l’avenir. Et nous nous attendons à ce que Tom Holland apparaisse bientôt dans un grand crossover MCU, comme une histoire d’Avengers. Mais dans ce qui suit, nous n’examinerons pas Peter Parker ni aucun des détails essentiels de l’intrigue du film. C’est juste un spoiler d’œufs de Pâques No Way Home très spécifique lié aux Avengers dont nous sommes sur le point de discuter ci-dessous. Attention cependant, autres spoilers de certains des films et émissions de télévision MCU de cette année sera également discuté.

Nous avons eu une année fantastique d’histoires MCU jusqu’à présent qui ont compensé la pause de l’année dernière. Les films et émissions de télévision que Marvel a sortis cette année ont fait avancer l’histoire globale de la phase 4 du MCU. Nous avons rencontré plusieurs nouveaux héros et Marvel a présenté quelques méchants fantastiques. Nous avons eu plus de contexte sur certains des personnages que nous aimons (et détestons). Et nous avons compris à quel point le thème du multivers est important pour la première partie de la phase 4. Even No Way Home est un film multivers, ce que Sony et Marvel ont confirmé dans les bandes-annonces.

Source de l’image : Sony et Marvel

Les Avengers existent toujours après Endgame

Plus important encore, nous avons réalisé que les Avengers existent toujours. Marvel n’est pas encore prêt à annoncer un film Avengers 5, mais il a confirmé que de grands croisements sont en préparation. Deux projets nous ont dit jusqu’à présent que le groupe Avengers existe toujours, et c’est là que l’œuf de Pâques No Way Home s’intègre.

Tout d’abord, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver précise que les super-héros restent un atout important lorsqu’il s’agit de gérer les crises. À la fin de la saison, nous ne voyons pas seulement Sam Wilson (Anthony Mackie) accepter le rôle de Captain America. Nous voyons également Bucky Barnes (Sebastian Stan) devenir un Avenger reconnu.

Mais c’est Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui livrent une pièce massive du puzzle Avengers 5.

Plus précisément, l’une des scènes post-crédits présente Wong (Benedict Wong), Captain Marvel (Brie Larson) et Bruce Banner (Mark Ruffalo). Une fois que vous avez dépassé le choc de revoir Banner, vous vous rendez compte que vous assistez à une réunion d’urgence des Avengers. Wong, Captain Marvel et Banner discutent de la nouvelle menace à Shang-Chi, révélant qu’ils gardent un œil sur la nouvelle arme du film, sa signature énergétique et ses liens avec une menace inconnue d’un autre monde.

Cela implique que nous verrons un nouveau film croisé Avengers sur toute la ligne.

Comment ces œufs de Pâques Avengers que Marvel a dispersés dans d’autres productions se connectent-ils à No Way Home ? Le dernier film de Spider-Man fait partie du MCU et présente trois Avengers qui ont combattu Thanos. Comme nous le savons d’après les bandes-annonces, Peter, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong apparaissent tous dans le film.

Oeuf de Pâques Suprême Sorcier No Way Home

Les clips No Way Home que Sony et Marvel ont publiés contiennent plusieurs éléments destinés à tromper le public. Mais les camées Strange et Wong sont absolument clairs dans ces clips.

Strange lancera un sort pour aider Peter, malgré les avertissements de Wong. Grâce à l’interférence de Peter, le sort tourne mal et tous les méchants non-MCU des vieux films de Spider-Man envahissent le MCU.

Encore une fois, nous savons tout cela grâce aux bandes-annonces de No Way Home, donc ce ne sont pas des spoilers. Mais C’est ta dernière chance pour éviter le petit spoiler d’œufs de Pâques Avengers dans No Way Home.

Source de l’image : Sony et Marvel

La scène réelle avec Peter parlant à Strange et Wong de la possibilité d’utiliser la magie pour résoudre son problème d’identité est le moment clé. Au fur et à mesure que les trois interagissent, nous apprenons que Wong est le sorcier suprême de cette réalité, pas Strange. Par conséquent, Wong est le patron de Strange et le chef de la faction des sorciers qui se battraient avec les Avengers contre toute menace massive comme Thanos.

C’est un excellent développement pour le personnage bien-aimé, et cela explique pourquoi Wong est apparu dans cette réunion des Avengers à Shang-Chi.

Autant nous voulons que Strange soit le sorcier suprême de cette réalité, Wong a de l’ancienneté. C’est aussi à cause des cinq années entre Infinity War et Endgame où Strange a été gâché. C’est la « technicité » qui a rendu Wong Sorcerer Supreme, plaisante Strange de manière hilarante.

Le dialogue entre Pete, Strange et Wong explique également pourquoi le Sanctum est rempli de neige même si c’est au milieu de l’automne. Mais vous devrez voir No Way Home pour en savoir plus. Ce qui compte ici, c’est que Wong est maintenant l’un des héros éminents de la Terre, et nous le verrons certainement dans les futures aventures des Avengers sur la route.