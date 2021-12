No Way Home Collab, quêtes et plus

L’événement annuel Winterfest de Fortnite est de retour en 2021 pour une courte période.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année dans Fortnite Chapter 3 Season 1. Seulement 11 jours se sont écoulés depuis que l’île a basculé, et les choses bougent rapidement dans Fortnite. À partir d’aujourd’hui, le 16 décembre, les joueurs ont la possibilité de découvrir ce que le Winterfest 2021 a à offrir. Comme d’habitude, les fans peuvent s’attendre à Chiller Grenade, Sneaky Snowmen, Holiday Presents et Snowball Launchers pendant leur expérience dans le jeu.

Cependant, il y a beaucoup plus à digérer cette année. L’événement se termine le 6 janvier, vous voudrez donc connaître tous les détails pertinents avant de vous mettre au travail. Aujourd’hui, ESTNN détaille tout ce que vous devez savoir sur l’événement sur le thème de l’hiver de cette année, y compris le retour de la cabane remplie de cadeaux et bien plus encore.

Sgt. Winter’s Winterfest Lodge

La meilleure partie de Winterfest 2019 était la grande quantité de cadeaux et d’objets en jeu offerts dans le Lodge. Comme en 2019, le Lodge amusant est de retour, mais cette fois le Sgt. L’hiver est au rendez-vous. Il a apporté avec lui une multitude de cadeaux sous forme de récompenses Fortnite.

Le Lodge possède 14 articles cosmétiques qui resteront un mystère jusqu’à ce que vous déchirez le papier d’emballage. Vous voudrez choisir judicieusement pour gagner les meilleures récompenses, et il y a certainement de la chance en jeu.

Voici une liste des articles disponibles gratuitement dans la Loge :

Deux tenues Deux pioches Deux enveloppes Planeur Contrail Emote Lobby Track Loading Screen Emoticon Spray Banner

Douze de ces 14 cadeaux sont une véritable surprise. Epic a révélé les deux tenues mentionnées ci-dessus dans son dernier article de blog. Les fans peuvent déverrouiller le Krisabelle et le Polar Peely au fur et à mesure que le Winterfest 2021 progresse.

Krisabelle apparaîtra dans les casiers après avoir ouvert six cadeaux, et Polar Peely ne sera pas utilisable tant qu’il n’aura pas dégelé dans la loge. Gardez à l’esprit que si vous manquez une journée, vous pouvez ouvrir deux cadeaux le lendemain.

Quêtes Winterfest 2021

En plus du lodge offrant des cadeaux, Epic a préparé un ensemble de quêtes Winterfest 2021 qui se débloqueront progressivement chaque jour. Ceux qui participent et terminent les défis peuvent gagner de l’XP et deux récompenses dans le jeu.

Voici comment débloquer le Snowmando Board Glider et le Ffrosty Back Bling : Terminez sept quêtes du Winterfest – Déverrouille le Snowmando Board Glider avec les styles Ice King Board et Llamadelica

Si cela ne suffisait pas, les joueurs pouvaient également ajouter plus d’objets en jeu à leur collection en jouant à deux heures de jeux créatifs sur le thème de l’hiver.

Voici ce qui est à gagner pour ceux qui s’adonnent au Mode Créatif pendant 120 minutes :

Ol’ Cracky Emoticon Llamistletoe Spray Merry Marauder Banner 2022 Bannière du Nouvel An

Fortnite x Spider-Man : Pas de retour à la maison

Ce n’est pas un hasard si Spider-Man est entré dans Fortnite avant l’entrée très attendue de Marvel Cinematic Universe – Spider-Man: No Way Home. Dans un geste inattendu, Epic Games a officiellement annoncé que la boutique d’objets de Fortnite mettrait en vedette Spider-Man et MJ du film. Cela signifie que Tom Holland fait ses débuts sur Fortnite tandis que Zendaya profite de sa deuxième apparition en autant de mois.

Les deux produits cosmétiques arriveront dans la boutique d’objets ce soir à 19 h 00 HNE. Chaque personnage est livré avec quelques styles sélectionnables et d’autres éléments dans le jeu.

Voici quelques autres notes rapides qui méritent d’être mentionnées :

Les abonnés de Fortnite Crew débloqueront un Golden Lookboard Glider exclusif pendant le Winterfest 2021. Les gagnants du Concept Royale verront leurs skins en vente dans la boutique d’objets. Epic publiera gratuitement le skin ‘Blizzabelle’ dans la boutique d’objets (illustré ci-dessus). Un sergent. Le personnage non-joueur (PNJ) de l’hiver patrouillera sur l’île en lançant des cadeaux de vacances. Le PNJ est amical mais attaquera si vous y êtes invité.

L’hiver est toujours un moment amusant pour se rendre sur l’île Fortnite. N’oubliez pas que le Winterfest 2021 se termine le 6 janvier, alors gardez cela à l’esprit et débloquez les récompenses autant que vous le pouvez. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec toute information supplémentaire.

Images vedettes : Jeux épiques