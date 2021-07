No Way Home Costume noir et or présenté par Hot Toys ⋆ .

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ne sortira que plus tard cette année, mais les fans ont déjà eu un aperçu des costumes que Peter Parker portera. Maintenant, nous avons un autre regard sur un costume dans le prochain film.

Hot Toys a récemment publié quelques images pour l’une de leurs prochaines figurines de collection pour le film mettant en vedette Peter Parker de Tom Holland dans un costume noir et or. Tout comme d’autres costumes que nous avons vus dans le film, cette figurine est également livrée avec ce qui semble être des composants mystiques, y compris ce qui semble être un talisman magique connecté à son tireur Web, un sceau mystique sur sa poitrine, et bien plus encore.

Vérifiez Spider-Man : Pas de chemin à la maison images de jouets en costume noir et or dans la galerie ci-dessous :

Ce que cela signifie pour Peter dans No Way Home est à deviner, mais avec la rumeur selon laquelle le film impliquerait fortement le multivers, peut-être que le Dr Strange a recruté Peter pour l’aider à garder le temps et ses nombreuses propriétés sûrs et intacts.

La figurine à l’échelle sixième est également livrée avec une poignée d’autres accessoires très détaillés, y compris une tête sculptée à l’effigie de Tom Hollands, des chaînes Web et un support de figurine dynamique pour afficher la figurine. Les précommandes pour la figurine ne sont pas encore terminées, mais le seront probablement bientôt, sans aucune information de sortie disponible pour le moment.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers. Avec Holland, le film met en vedette Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Alfred Molina, Jamie Foxx, Marisa Tomei, JK Simmons, Tony Revolori, Angourie Rice, Martin Starr, Hannibal Buress et JB Smoove.