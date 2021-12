No Way Home ‘devient le film Sony Pictures le plus réussi de toute son histoire – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

« Spider-Man: No Way Home » est le film Sony Pictures le plus réussi de son histoire.

Le film tant attendu « Spider-Man: No Way Home » s’est sans aucun doute placé comme l’une des sorties 2021 les plus réussies de l’année.

En grand nombre dès les premières heures de leur arrivée dans les cinémas et dépassant de loin les attentes qu’on avait en raison du Covid.

Malgré cela, « Spider-Man: No Way Home » est aujourd’hui devenu le film Sony Pictures le plus réussi de son histoire.

Après le film en collaboration avec Marvel, ‘Spider-Man : No Way Home’ a réussi à récolter la somme de 1,16 milliard de dollars au box-office mondial.

Soit plus de 23 milliards de pesos, sans aucun doute un très bon chiffre pour ‘Spider-Man : No Way Home’.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

SPIDER-MAN : PAS DE CHEMIN À LA MAISON (SONY)

Dans ce que Sony Pictures estime en fait son film le plus réussi dans l’histoire du distributeur hollywoodien.

De plus, plusieurs jours après sa première, « Spider-Man: No Way Home » génère toujours des revenus incroyables au box-office.

Seulement dans son dernier décompte de la journée, le film a réussi à obtenir plus de 28,4 millions de dollars dans le monde, ce qui signifie plus de 58 millions de pesos.

Malgré le fait que « Spider-Man: No Way Home » soit devenu le film le plus réussi de Sony Pictures de toute son histoire, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre les records des bandes MCU.

Bien que « Spider-Man: No Way Home » ait été une grosse surprise sur le panneau d’affichage mondial et ses chiffres ont atteint des milliards de dollars.

La bande Sony Pictures n’a pas réussi à dépasser des films comme ‘Avengers : Infinity War’ et ‘Avengers : Endgame’ et où elle est encore loin derrière eux.

Bien que tout puisse arriver, « Spider-Man: No Way Home » est placé, provisoirement, comme le septième film le plus rentable de Marvel.

Ci-dessus ‘Captain America Civil War’, qui a rapporté 1,15 milliard de dollars, un film dans lequel Peter Parker de Tom Holland a fait ses débuts.

Il est également suivi par ‘Iron Man 3 ′ (1,21), ‘Black Panther’ (1,34), ‘Avengers: Age of Ultron’, (1,40), ‘The Avengers’ (1,51), ‘Avengers: Infinity War’ (2,05 ) et « Avengers : Endgame » (2,79).